Alcuni produttori di accessori hanno rivelato molteplici novità su Nintendo Switch 2

Molteplici dettagli sulla tanto attesa Nintendo Switch 2 hanno fatto capolino per via di un contatto ravvicinato con la console da parte di alcuni produttori di accessori, i quali hanno rivelato informazioni cruciali a proposito delle dimensioni, della data di uscita e di un innovativo sistema di Joy-Con magnetici.

Secondo quanto riportato dalla rivista spagnola Vandal, che ha ottenuto le informazioni da alcuni produttori di accessori di terze parti che hanno volontariamente deciso di rimanere anonimi, la Nintendo Switch 2 sarà leggermente più grande del modello precedente, posizionandosi tra le dimensione della Nintendo Switch originale e quelle di Steam Deck. Tuttavia, rimarrà comunque più compatta e sottile rispetto alla console 8o PC handheld) di Steam.

La data di lancio della console sembra essere fissata per l'inizio del 2025, anche se non ci sono ancora dettagli precisi sul periodo esatto. Per quanto non si possa essere certi che nulla cambi in corso d'opera, per il momento pare sia stato escluso il 2024 dai piani di uscita della console, mantenendo la decisione di rilasciare la nuova macchina da gioco a marzo del prossimo anno, analogamente a quanto fatto con Nintendo Switch nel 2017.

Una delle novità più interessanti della nuova console riguarda il design dei Joy-Con, che utilizzeranno un sistema di aggancio magnetico, anziché i tradizionali binari a incastro.

Questo potrebbe migliorare l'esperienza di utilizzo, oltre che incrementare la durabilità dei controller. Tuttavia, si è affermato che i nuovi Joy-Con non saranno retrocompatibili con la Nintendo Switch originale, anche se alcuni accessori attuali come il Pro Controller potranno venire usati senza problemi con a nuova console.

Inoltre, si è speculato sulle prestazioni della Nintendo Switch 2, suggerendo che sarà più potente della PS4 ma meno performante rispetto a Steam Deck. Ci sono anche voci riguardo all'utilizzo della memoria V-NAND di quinta generazione di Samsung, la quale potrebbe migliorare le prestazioni complessive del sistema.

In sintesi, mentre i giocatori attendono con ansia ulteriori dettagli, e conferme ufficiali, da parte di Nintendo, i recenti report pubblicati da Vandal hanno suscitato un crescente interesse verso Nintendo Switch 2 e verso le sue potenzialità per plasmare il futuro del gaming portatile.