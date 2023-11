Un prototipo di Nintendo Switch 2 è stato realizzato da Digital Foundry

Il presunto arrivo di una nuova console Nintendo, comunemente indicata come "Nintendo Switch 2”, anche se il nome ufficiale non è ancora stato confermato, ha scatenato numerosi rumors e speculazioni.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, alcune voci, e leak, hanno fornito numerose indicazioni sulle specifiche tecniche della prossima console Nintendo.

Uno degli ultimi rumor, suggerisce che Nintendo Switch 2 potrebbe utilizzare un processore Tegra T239, una versione personalizzata del Tegra T234.

Digital Foundry, noto per le sue analisi tecniche nei videogiochi, ha cercato di avere un'idea delle prestazioni di questa, ipotetica, console, modificando un laptop Dell Vostro 5630 con specifiche hardware simili, tra cui un Core i7 1360p, 16 GB di RAM 4800 MHz LPDDR5, un SSD da 512 GB e una RTX 2050.

Anche se l'hardware utilizzato da Digital Foundry si basa esclusivamente sulle voci di corridoio in merito alla presunta Nintendo Switch 2, si è scoperto che vari giochi, tra i quali Fortnite (la versione in Unreal Engine 5), Death Stranding, Control, Cyberpunk 2077 e A Plague Tale: Requiem, funzionano bene su questa piattaforma ipotetica, confermando le indiscrezioni che vorrebbero la prossima console Nintendo, capace di far girare titoli presenti sull’attuale generazione di console.

Grazie all'uso della tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA, questi giochi possono girare a più di 30 FPS con il ray tracing attivato, con una risoluzione di 1080p e con prestazioni più che accettabili.

Tuttavia, Digital Foundry, suggerisce che Nintendo Switch 2 potrebbe offrire delle prestazioni comparabili a quelle di PlayStation 4 e Xbox One, sottolineando che sarà la tecnologia di upscaling di NVIDIA, il DLSS, la chiave di volta della nuova console di Nintendo.

Ovviamente queste sono solo supposizioni basate su un'analisi tecnica realizzata con componenti hardware ipotetiche e non ufficialmente confermate da Nintendo ma risulta comunque un esperimento interessante da parte di Digital Foundry.