Questo pad wireless è IDENTICO a quello per Sega Mega Drive e funziona con Switch!

Come saprete, sono online le nuovissime offerte della Amazon Gaming Week con tantissimi sconti dedicati al mondo del gaming, e di cui vi stiamo raccontando sin dalle primissime ore di questa giornata! Ebbene, tra le varie che riguardano il mondo dei videogiochi, su Amazon c'è anche questa particolarissima offerta, dedicata al bellissimo pad wireless per PC e Nintendo Switch targato 8Bitdo, e pensato per rassomigliare in pieno al classico pad per SEGA Mega Drive, ma qui in versione wireless, e venduto al prezzo di appena 24,99€, rispetto al prezzo originale di 29,99€!

Pad wireless 8Bitdo M30, chi dovrebbe acquistarlo?

Il 8Bitdo M30 è il pad da acquistare per qualsiasi appassionato di retrogaming e, in particolare, per chi ha nostalgia dell'epoca d'oro di SEGA, caratterizzata dalle sue splendide ed indimenticabili console tra cui, appunto, il Mega Drive (o Genesis, che dir si voglia), da cui questo pad riprende in pieno le forme, giacché si tratta di un controller senza fili moderno sì, ma del tutto identico all'originale controller SEGA.

Caratterizzato dal classico design a 6 pulsanti tipico del controller originale, 8Bitdo M30 soddisfa le esigenze dei giocatori che cercano una soluzione pratica senza i vincoli dei cavi, offrendo allo stesso tempo una batteria ricaricabile integrata che garantisce lunghe sessioni di gioco. Parliamo, inoltre, di un controller con connettività wireless 2.4G, garantita da un modulo USB già incluso nella confezione (fondamentale, e senza il quale il controller non può essere collegato!), che vi permeterà di utilizzarlo sia con Mega Drive Mini, che con PC e Nintendo Switch!

Insomma, venduto com'è al prezzo imperdibile di 24,99€, questo sfizioso controller wireless può essere un acquisto ideale tanto per gli appassionati di retrogaming, tanto per chi è semplicemente alla ricerca di un buon controller di gioco, che abbia però un design ed un posizionamento tasti un tantinello diverso dal solito! Un bel prodotto di questa Gaming Week che, a questo punto, vi suggeriremmo di acquistare subito!

