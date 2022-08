Finalmente ci siamo: dopo i leak di questa mattina, ora è ufficiale! Alone in the Dark è pronto a tornare, e no, non lo fa con un nuovo gioco, ma con un vero e proprio reboot della serie. Il titolo è stato annunciato da THQ Nordic nel corso della giornata odierna, durante il suo Digital Showcase, ennesimo appuntamento estivo dedicato ai videogiochi.

Si tratta, come abbiamo detto in apertura, di un vero e proprio reboot del titolo degli anni ’90. In Alone in the Dark i giocatori vestiranno i panni di due personaggi distinti: l’investigatore privato Edward Carnby, arrivato a Villa Derceto per indagare sulla scomparsa dello zio di Emily Hartwood, che sarà appunto il secondo personaggio giocabile. La storia del titolo sarà completamente originale, ma il team di sviluppo si è preoccupato di inserire tutti personaggi, i posti e i temi trattati del gioco originale.

L’utilizzo dei due personaggi non sarà limitato al gameplay, ma aprirà (come è giusto che sia) a nuove storie e a livelli e cutscene completamente differenti. L’ambientazione è decisamente affascinante: Alone in the Dark sarà infatti ambientato negli Stati Uniti d’America e più precisamente nel loro sud, nel 1920, con location e uno stile artistico che richiama quello dell’horror di stampo Lovecraftiano. A dirigere la storia ci sarà Mikael Hedberg, uno dei migliori scrittori di videogiochi horror, che in passato ha lavorato a SOMA e alla serie di Amnesia.

Per il momento è tutto: Alone in the Dark è in arrivo prossimamente per console esclusivamente next gen. Il reboot della serie apparirà infatti esclusivamente su PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli in merito, che arriveranno con molta probabilità nel corso del 2023. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.