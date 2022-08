A concludendere il 2022 di Nintendo Switch ci saranno due nuovi giochi di Pokémon, ovvero Scarlatto e Violetto. Si tratta ufficialmente di due nuovi titoli della serie principale, che si distaccano quindi da spin off ed esperimenti come Leggende Arceus. Nonostante i due giochi stiano per arrivare, Nintendo non ha ancora mostrato tutti i segreti e gli aspetti più interessanti dei due nuovi giochi. Per rimediare a ciò, Game Freak e Nintendo hanno organizzato una nuova diretta, prevista tra pochissimi giorni, volta proprio a divulgare ancora qualche informazione in merito.

La nuova diretta organizzata da Nintendo e Game Freak fa parte dei classici Pokémon Presents, uno dei punti di riferimento quando si tratta di notizie dei giochi della serie. A differenza di un Direct, questi eventi si concentrano esclusivamente sui giochi dei pocket monster, e anche quello annunciato nella giornata odierna non fa ovviamente eccezione.

Il nuovo Pokémon Presents si terrà davvero a breve. La sua messa in onda è infatti prevista per mercoledì 3 agosto 2022, alle ore 16:00 italiane. I contenuti? Davvero tanti. Ci saranno notizie per quanto riguarda Violetto e Scarlatto, come già vi avevamo anticipato in apertura della notizia. Non solo però: spazio anche a novità per alcuni spin-off e l’applicazione ufficiale per iOS e Android. Se poi siete in grado di capire il giapponese, allora vi informiamo che il canale YouTube del franchise si collegherà un’ora prima per un watch party della serie animata basata sui videogiochi.

L’appuntamento è dunque fissato per mercoledì 3 agosto 2022. Al momento gli argomenti che verranno affrontati sono ancora trop secret, ma fortunatamente non manca moltissimo prima di poter scoprire tutte le novità che Game Freak ha preparato per noi. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.