PlayStation Dualsense 30° anniversario: Amazon sta cancellando gli ordini, successo anche a voi?

Amazon ha cancellato numerosi ordini del controller DualSense per il 30° anniversario di PlayStation (la Pro è preordinabile su Amazon), offrendo ai clienti un buono regalo di 5 euro come compensazione. L'azienda ha inviato un'email agli acquirenti spiegando l'impossibilità di evadere gli ordini a causa dell'esaurimento delle scorte presso il fornitore. Anche a voi sta capitando?

La decisione di Amazon suggerisce che Sony potrebbe non produrre ulteriori unità di questo controller in edizione limitata. I clienti hanno ricevuto la seguente comunicazione: "Non siamo in grado di evadere il vostro ordine per il controller DualSense 30° Anniversario poiché non è più disponibile presso il fornitore. Di conseguenza, abbiamo dovuto cancellare l'ordine e il pagamento originale non verrà addebitato".

Questa situazione evidenzia la forte domanda per i prodotti in edizione limitata legati al marchio PlayStation, nonché le sfide logistiche che i rivenditori affrontano nel gestire articoli così ambiti.