Amazon Prime: i giochi gratis di ottobre potrebbero essere eccezionali

Quando si parla di videogiochi, lo sappiamo, i leak sono all’ordine del giorno. Come quello di oggi inerente ai giochi di Amazon Prime gratuiti in arrivo ad inizio ottobre. La lista è stata diffusa da Wario64, uno degli insider forse più affidabili dell’intera scena. E si tratta, lo diciamo senza timore di essere smentiti, di un elenco di giochi decisamente molto, molto accattivante, che alterna ottimi tripla A di fattura recentissima a giochi indipendenti o doppia A usciti di recente.

Stando a Wario64, il catalogo dei nuovi giochi Amazon Prime è decisamente ricco. Si passa infatti da Alien: Isolation, classico intramontabile dell’horror e degli adattamenti del franchise cinematografico a Ghostrunner e Star Wars: Squadrons. Diamo uno sguardo alla lista, presente poco più in basso, con relativi client (dove non specificato si tratta di Steam):

Star Wars: Squadrons (Origin)

Alien: Isolation (EGS)

Ghostrunner (GOG)

Song of Horror

Red Wings: Aces of the Sky

Blue Fire

Secret Files 3

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Tiny Robots Recharged

Se confermati, ottobre potrebbe essere il mese più ricco per quanto riguarda i giochi di Amazon Prime. A fianco a grandi giochi come Star Wars: Squadrons e Alien: Isolation, ad esempio, si affiancano gemme indipendenti e non come Ghostrunner e Red Wings: Aces of the Sky. Si prospetterebbe dunque un grande mese per i videogiocatori, che potrebbero così recuperare bellissimi titoli praticamente a costo zero, considerando che i giochi sono inclusi appunto nell’abbonamento Prime del colosso dell’e-commerce.

Ovviamente questa stessa lista non è ancora stata confermata. Lo scopriremo solamente tra qualche giorno. Per il momento dunque vi invitiamo a prendere questa lista con le pinze. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità e aggiornamenti in arrivo, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.