Amiga 500 Mini è ufficiale, un sogno che diventa realtà!

Ormai il ritorno sul mercato delle console e degli home computer classici in formato mini è un vero e proprio trend. Da Nintendo a Sony, passando per Atari e Commodore, abbiamo già assistito a tutta una serie di ritorni in miniatura che hanno fatto la felicità di tantissimi appassionati del mondo del retrogaming, e non solo. Oggi però, arriva la notizia che in tanti stavano aspettando: a queste console si aggiunge anche l’Amiga 500 Mini, annunciato da poco insieme a tutta una serie di dettagli importanti.

Come annunciato poco fa sulla pagina Facebook ufficiale di Retro Games Ltd, l’Amiga 500 Mini sarà ideato proprio dalla stessa compagnia e verrà invece distribuito da Koch Media. Questa versione in miniatura dell’home computer di fine anni ’80 e inizi anni ’90 offrirà la perfetta emulazione non solo dell’originale A500 (OCS) e dell’Enhanced Chip Set (ECS), ma anche dell’Advanced Graphics Architecture (AGA) dell’A1200.

Ma parliamo dei giochi inclusi nell’Amiga 500 Mini. Con questa nuova versione della console potrete giocare a ben 25 classici giochi Amiga già inclusi. Tra questi si troveranno grandi classici senza tempo come: Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine, Worms e molti altri. Inoltre, se questa selezione di 25 titoli non dovesse bastarvi, potrete caricare i vostri giochi tramite chiavetta USB.

In conclusione, sono state svelate le informazioni dettagliate sul lancio di questa nuova console in miniatura. L’Amiga 500 Mini arriverà nei negozi all’inizio del 2022 con un prezzo di lancio pari a 129,99 €. Manca ancora una data specifica, ma confidiamo che i ragazzi di Retro Games Ltd possano aggiornarci prossimamente con gli ultimi dettagli prima che questa attesissima console mini possa finalmente approdare sul mercato.