Anche Final Fantasy XIV Dawntrail ha "tremato" di fronte a Elden Ring

Square Enix, nella persona di Naoki Yoshida, ha candidamente dichiarato di aver preso una decisione sorprendente e in linea con i desideri dei suoi fan più appassionati: ovvero ha deciso di spostare la data di uscita dell'espansione Dawntrail di Final Fantasy XIV per lasciare il tempo ai giocatori di godersi, almeno per qualche giorno, l'attesissima espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring.

Questa mossa, annunciata da Naoki Yoshida al PAX East 2024, è stata accolta con entusiasmo dai giocatori, dimostrando l'attenzione della casa produttrice nei confronti della sua community.

Il periodo di Early Access per FInal Fnatasy XIV Dawnatril comincerà il prossimo 28 giugno

L'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring è attesa con grande fervore dai fan del genere fantasy, con FromSoftware che la definisce la loro espansione più grande di sempre.

Anche Naoki Yoshida, direttore di Final Fantasy XIV, ha dichiarato che non vede l'ora di immergersi in questa nuova avventura, dimostrando l'eccezionale impatto che Elden Ring ha avuto sull'intera industria videoludica.

La scelta di Square Enix di posticipare l'uscita di Dawntrail, per concedere spazio a Elden Ring, dimostra una profonda comprensione del mercato e dei desideri dei giocatori.

In un gesto che mostra grande rispetto verso i fan, Naoki Yoshida ha annunciato che la nuova data di rilascio di Dawntrail darà ai giocatori una settimana di tempo per godersi il DLC di Elden Ring, prima di immergersi nell'immensa espansione di Final Fantasy XIV durante le vacanze estive.

Dawntrail promette di essere un'espansione di grande portata, con l'introduzione di nuove classi, un aumento del livello massimo, una serie di nuove incursioni, dungeon, nemici e aree da esplorare. Questi dettagli, annunciati insieme alla decisione di posticipare l'uscita, confermano l'impegno di Square Enix nel fornire un'esperienza di gioco sempre più ricca per la sua enorme community di giocatori.

In conclusione, l'annuncio del posticipo di Dawntrail per lasciare spazio a Elden Ring è un segno del profondo rispetto di Square Enix verso i suoi fan e dell'attenzione costante verso le esigenze del mercato e della community videoludica.