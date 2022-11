Dopo Activision, che ha pubblicato Call of Duty: Modern Warfare 2 a distanza di ben 4 anni dall’ultimo gioco della serie, anche Ubisoft starebbe meditando il ritorno su Steam. A svelarlo sono i dataminer, che nel corso delle ultime ore hanno svelato come alcuni titoli sarebbero comparsi nel database del client Valve, segno che probabilmente l’editore e sviluppatore francese ha in effetti intenzione di tornare a lanciare i suoi giochi dopo oltre tre anni di partnership con Epic Games.

Assassin's Creed - generiche

Al momento sono state trovati tre indizi che lasciano presupporre il ritorno dei giochi Ubisoft su Steam e si riferiscono a tre diversi giochi pubblicati e sviluppati dall’editore. Il primo è un riferimento ad Assassin’s Creed Valhalla, il secondo invece a Roller Champions. Il terzo, invece, a un nuovo gioco della serie di The Crew.

Quello effettuato da Yves Guillemot è un cambio di rotta decisamente importante. Se è vero che non c’è nessuna indicazione che lasci pensare all’abbandono da parte di Ubisoft del suo client per PC, è anche vero che dal 2019 i giochi della società non sono mai più comparsi su Steam, preferendo al client di Valve quello di Epic Games. La partnership è cominciata con Tom’s Clancy The Division 2 e si è rapidamente estesa a qualsiasi altro giochi pubblicato dall’editore e sviluppatore, incluso appunto anche il nuovo capitolo di Assassin’s Creed. Un ritorno sui suoi passi potrebbe essere dettato dalla volontà di aumentare ancora di più il numero di giocatori. Non è escluso, infine, che la società continui a pubblicare su entrambi i client disponibili.

Come di consueto in questi casi, vi ricordiamo che ci troviamo davanti a una semplice indiscrezione. Per avere la conferma di un ritorno di Ubisoft su Steam sarà necessario attendere ancora un po’ e restiamo in attesa di eventuali comunicati ufficiali da parte del publisher e sviluppatore, che faranno chiarezza sulla situazione.