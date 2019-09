Anda Seat, sedie da gaming di qualità

Anda Seat è una società che produce sedie da gaming di alta qualità: ecco una panoramica completa delle sua offerta principale.

Trovare la giusta sedia da gaming non è semplice. Molti si sono lanciati all’interno di questo mercato, inondandolo di prodotti di qualità alle volte discutibile. Al tempo stesso, ci sono molte offerte interessanti per qualità e varietà: un importante nome è quello di Anda Seat.

Anda Seat Technology Inc. è nata nel 2007 come produttore sedili di auto da corsa. Nel 2012 l’industria delle sedie da gaming era in crescita e Anda Seat ha iniziato a offrire soluzioni OEM per i migliori brand del settore. La società desiderava però offrire al 100% la propria visione del prodotto e, definito un piano a lungo termine, ha dato vita alla Anda Seat che conosciamo oggi. A partire dal 2018, Anda Seat Techonology Inc. era l’unica compagnia di sedie da gaming ufficiale a prendere parte al CES. Inoltre, è divenuta l’unico sponsor di sedie da gaming ufficiale per il Canadian International Autoshow. La società è anche molto attiva negli eventi videoludici e nelle esibizioni.

Quali sono i prodotti di Anda Seat?

Anda Seat ha a disposizione in listino sette sedie da gaming diverse. Vediamo nel dettaglio ognuna di esse, scoprendo dimensioni, prezzo e caratteristiche uniche.

Assassin King Series

Assassin King Series Gaming Chair è ideata per il massimo comfort e per la massima igiene. L’imbottitura in gommapiuma della sedia propone un eccellente controllo dell’odore ed è dotata di proprietà antibatteriche. La copertura è in finta pelle PVC resistente all’acqua, morbida e respirante. La base è in alluminio mentre la struttura è in acciaio (cilindri da 22mm).

Vediamo le caratteristiche principali:

Altezza: 1,77 m – 1,95 m (raccomandato), 2,06 m (massimo)

Peso: 195 Kg (massimo)

Ruote in poliuretano da 65 mm

Schienale inclinabile tra i 90 e 160 gradi

Poggiabraccia: regolazione 3D

Cuscino per il supporto lombare

Cuscino per il collo e la testa

Colori: blu, grigia, rossa

Prezzo di listino: 399,99 dollari

Dark Knight Premium

Anda Seat Premium Dark Knight Gaming Chair è stata pensata per i Pro-Player. Promette un design ergonomico e confortevole anche per le sessioni più lunghe. L’imbottitura è in gommapiuma, la copertura in finta pelle PVC e fibra di carbonio è resistente all’acqua, morbida e traspirante. La base è in alluminio mentre la struttura è in acciaio (cilindri da 22mm).

Vediamo le caratteristiche principali:

Altezza: 1,68 m – 2,03 m (raccomandato), 2,16 m (massimo)

Peso: 200 Kg (massimo)

Ruote in poliuretano da 65 mm

Schienale inclinabile tra i 90 e 160 gradi

Poggiabraccia: regolazione 4D

Cuscino per il supporto lombare

Cuscino per il collo e la testa

Colore: Nero

Prezzo di listino: 549,99 dollari

Axe Series

Axe Series propone una sedia di qualità ad un prezzo inferiore rispetto alla media. La copertura è in finta pelle PVC resistente all’acqua, morbida e respirante. L’imbottitura è in gommapiuma. La base è in alluminio e la struttura in acciaio (cilindri da 22 cm).

Vediamo le caratteristiche principali:

Altezza: 1,42 m – 1,85 m (raccomandato), 1,96 m (massimo)

Peso: 158 Kg (massimo)

Ruote in puliuretano da 60 mm

Schienale inclinabile tra i 90 e 160 gradi

Poggiabraccia: regolazione 2D

Piccolo cuscino per il supporto lombare

Piccolo cuscino per il collo e la testa

Colori: Nero, Blu, Grigio, Rosso Bianco

Prezzo di listino: 349,99 dollari

Spirit King Series

Spirit King Series Gaming Chair è ideata per il massimo comfort e per la massima igiene. L’imbottitura in gommapiuma della sedia propone un eccellente controllo dell’odore ed è dotata di proprietà antibatteriche. L’imbottitura è in gommapiuma e la copertura è in finta pelle PVC premium, facile da pulire e ad alta resistenza. La base è in alluminio e la struttura in acciaio (cilindri da 22 cm).

Vediamo le caratteristiche principali:

Altezza: 1,55 m – 1,96 m (raccomandato), 2,06 m (massimo)

Peso: 195 Kg (massimo)

Ruote in puliuretano da 65 mm

Schienale inclinabile tra i 90 e 160 gradi

Poggiabraccia: regolazione 3D

Grande cuscino per il supporto lombare

Piccolo cuscino per il collo e la testa

Colori: Nero/rosso, Nero/bianco, Nero/grigio, Rosso/nero

Prezzo di listino: 399,99 dollari

Viper Series

Anda Seat Viper Series Gaming Chair è stato ideato sulla base dei sedili per auto da corsa. È facile da montare. L’imbottitura è in gommapiuma e la copertura è in finta pelle PVC. La base è in alluminio e la struttura in acciaio (cilindri da 22 cm).

Vediamo le caratteristiche principali:

Altezza: 1,57 m – 1,88 m (raccomandato), 2,08 m (massimo)

Peso: 158 Kg (massimo)

Ruote in puliuretano da 60 mm

Schienale inclinabile tra i 90 e 160 gradi

Poggiabraccia: regolazione 3D

Piccolo cuscino per il supporto lombare

Piccolo cuscino per il collo e la testa

Colori: Arancio, Blu, Verde, Rosa, Rosso

Prezzo di listino: 399,99 dollari

Pretty in Pink

Anda Seat Pretty In Pink Gaming Chair è perfetto se si vuole un po’ di colore nella propria stanza. L’imbottitura è in gommapiuma e la copertura è in finta pelle PVC. La base è in alluminio e la struttura in acciaio (cilindri da 22 cm).

Vediamo le caratteristiche principali:

Altezza: 1,57 m – 1,88 m (raccomandato), 2,08 m (massimo)

Peso: 158 Kg (massimo)

Ruote in puliuretano da 60 mm

Schienale inclinabile tra i 90 e 160 gradi

Poggiabraccia: regolazione 3D

Piccolo cuscino per il supporto lombare

Piccolo cuscino per il collo e la testa

Colori: Rosa/bianco

Prezzo di listino: 399,99 dollari

Dark Wizard Premium

Anda Seat Dark Wizzard Premium Gaming Chair è ergonomica, funzionale e comodo. L’imbottitura è in gommapiuma e la copertura è in finta pelle PVC premium e fibra di carbonio. La base è in alluminio e la struttura in acciaio (cilindri da 22 cm).

Vediamo le caratteristiche principali:

Altezza: 1,55 m – 1,95 m (raccomandato), 2,06 m (massimo)

Peso: 195 Kg (massimo)

Ruote in puliuretano da 65 mm

Schienale inclinabile tra i 90 e 160 gradi

Poggiabraccia: regolazione 3D

Grande cuscino lombare

Grande cuscino per il collo e la testa

Colori: Nero

Prezzo di listino: 499,99 dollari

Accessori Anda Seat

Sono inoltre disponibili separatamente cuscini aggiuntivi per le sedie, sia per il collo che la zona lombare. Entrambe le proposte sono in dimensione “Large” e colore nero. Il prezzo di listino è di 69,99 dollari.

Informazioni utili

Ecco tutta una serie di informazioni legate ad Anda Seat, ai suoi prodotti e alla garanzia.

Qual è la garanzia sui prodotti Anda Seat?

Anda Seat garantisce una garanzia a vita per la struttura delle sedie da gaming (schienale, meccanismi, base, ruote, pistone e struttura dei poggiabraccia). Le restanti parti della sedia (come le superfici e i cuscini) hanno una garanzia di 6 anni.

Le sedie includono gli attrezzi necessari per montarle?

Sì, le sedie includono tutti gli strumenti necessari per il montaggio. Secondo quanto segnalato, sono sufficienti quindici minuti per assemblare una sedia Anda Seat. Qui sotto trovate anche un video ufficiale che illustra il montaggio di uno dei prodotti della società.

Anda Seat spedisce in Italia?

Attualmente Anda Seat non spedisce in Italia ma è possibile acquistare i suoi prodotti tramite Amazon.com, il quale spedisce in Italia (variabile a seconda del prodotto e della disponibilità): potete trovare le sedie di Anda Seat a questo indirizzo.