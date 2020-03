Animal Crossing: i fan danno l’addio a New Leaf

Animal Crossing: New Horizons è ormai uscito da qualche ora, ma prima di si tuffarcisi a capofitto, i fan hanno sentito il bisogno di fare qualcosa di importante. Un dovere, se volete, dato dalla vita precedente del proprio alter ego: dire addio ad Animal Crossing: New Leaf e a tutto quello che quel gioco ha rappresentato. Molti si sono quindi concessi l’ultima occasione di guardare il panorama, parlare con i personaggi non giocanti e dire addio al vecchio titolo per abbracciarne uno nuovo.

Un’esperienza emozionale che però ci da la dimensione ed il senso di cosa possa rappresentare Animal Crossing. I giocatori più hardcore sono soliti giocare al titolo ogni giorno, anche settando delle routine in-game per tutte quelle attività che amano far fare al loro personaggio. Il gioco tiene traccia delle date che riguardano grandi eventi e vacanze, molti fan finiscono di giocarci a lunghissimo termine: settimane, mesi, a volte anche anni. Un arco di tempo effettivamente bello tosto da trascorrere in una città virtuale piena di abitanti virtuali, non pensate?

goodbye for now, new leaf <3 our last night together pic.twitter.com/FSBEzosGmd — aly (@kikisbooknook) March 20, 2020

Inevitabilmente, dopo tutto questo tempo i giocatori si affezionano ai loro mondi. Questo spiegherebbe perché molti player non riescano a passare da un’isola all’altra e dimenticare i loro vecchi amici. A proposito di questo, i fan più accaniti stanno condividendo sui social media il loro saluto all’esperienza lasciata su Animal Crossing: New Leaf prima di spostarsi definitivamente su New Horizons su Nintendo Switch.

Twitter quindi diventa luogo di condivisione per gli amanti di Animal Crossing con i loro personalissimi saluti al 3DS: le modalità sono disparate, tutte accomunate dalla passione per il gioco. Alcuni hanno scritto lettere agli abitanti della loro isola, altri semplicemente bighellonano godendosi il momento e per finire, c’è chi passa la nottata con i suoi amici del villaggio