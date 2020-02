Animal Crossing New Horizon: annunciato il nuovo Direct, ecco tutti i dettagli

Un paio di settimane fa è apparso in rete un rumor che metteva in primo piano la possibilità di vedere ben due Nintendo Direct durante il mese di febbraio. Uno di questi si sarebbe concentrato unicamente su Animal Crossing New Horizon, ed ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Nintendo stessa.

Il nuovo Nintendo Direct sarà esclusivamente incentrato sul nuovo e attesissimo capitolo di Animal Crossing, e verrà trasmesso nella giornata di giovedì 20 febbraio dalle ore 15:00 (orario italiano). Stando alle informazioni rilasciate fin’ora, sappiamo che la trasmissione avrà una durata di circa 25 minuti e includerà “uno sguardo approfondito al pacchetto viaggio per le isole deserte della Nook Inc.”.

Tune in on February 20 at 6 a.m. PT / 9 a.m ET for a roughly 25-minute livestreamed #AnimalCrossing: New Horizons Direct, featuring an in-depth look at Nook Inc.’s Deserted Island Getaway Package! pic.twitter.com/3j4EaUw8Pl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 18, 2020

Giusto qualche giorno fa, anche la nota insider Emily Roger aveva parlato della possibilità di ricevere nuove informazioni su Animal Crossing New Horizon a breve. La Rogers si era limitata ad avvisare tutti i fan dell’IP di Nintendo di tenere gli occhi ben aperti durante il corso di questa settimana. Non sappiamo ancora nel dettaglio quali saranno i punti focali di questo prossimo Nintendo Direct, ma per scoprirlo manca aspettare solamente qualche ora.

Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizon uscirà il prossimo 20 marzo in esclusiva per Nintendo Switch. Non c’è ancora nessuna informazione riguardo un Direct più generale, ma se il rumor di qualche settimana fa ha predetto questo su Animal Crossing possiamo aspettarci a breve anche un altro Nintendo Direct. Quali informazioni vi aspettate di ricevere dall’imminente Direct su Anima Crossing?