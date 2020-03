Animal Crossing New Horizons: Nintendo torna sull’argomento backup e salvataggi

Fa decisamente strano pensare che, tra poco più di 4 giorni saremmo in grado di sperimentare tutte le sorprese offerte dal nuovo Animal Crossing New Horizons. In questi ultimi mesi non abbiamo fatto altro che parlare della tanto attesa esclusiva Nintendo Switch. La casa di Kyoto non si è certa risparmiata con i dettagli e grazie a vari Direct ed info rilasciate in rete, l’hype per Animal Crossing è risultato sempre più grosso. Tuttavia qualche piccola controversia è riuscita a prendere vita in queste ultime settimane.

Come ben saprete ormai Animal Crossing New Horizons “sfrutterà” un sistema di salvataggio molto “atipico”. Infatti il nuovo titolo Nintendo non darà la possibilità ai giocatori di salvare in Cloud i propri progressi. Questa particolare notizia ha scatenato l’ira di svariati fan che si sono trovati in totale disaccordo con questa particolare scelta. Anche le settimane a seguire di questo annuncio non hanno per niente chiarito le idee ai fan. Nintendo ha continuato a creare “casino” rilasciando informazioni “a metà” e per niente chiare del tutto.

Proprio per questo motivo la casa di Kyoto ha deciso di creare una sezione dedicata FAQ che fa a chiarire una volta per tutte l’argomento backup e salvataggi legato ad Animal Crossing New Horizons. Stando a questa specifica sezione, i giocatori avranno a disposizione soltanto un’isola per console (indipendentemente dalle copie del gioco in possesso). Quindi anche sfruttando più account sulla stessa console, i giocatori saranno costretti a “condividere” la stessa identica isola.

I salvataggi in cloud non saranno ancora disponibili al lancio di Animal Crossing New Horizons. Tuttavia Nintendo sembra valutare questa particolare meccanica, quindi probabilmente il backup in cloud verrà aggiunto in futuro. Noi ci auguriamo tantissimo di vedere le funzionalità cloud messe in azione il prima possibile. Rischiare di perdere per sempre i propri salvataggi (per colpa di un guasto) non è certamente piacevole!