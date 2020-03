Animal Crossing New Horizons ci permetterà di creare “un paradiso tutto nostro”

La data di uscita di Animal Crossing New Horizons si avvicina sempre più. Il titolo, che subì già in passato un rinvio, è atteso per arrivare sulle console Nintendo il 20 marzo, praticamente tra una settimana. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un simulatore di vita (in stile The Sims, ma dai toni decisamente più “colorful” e cartooneschi, destinato ad un pubblico di età minore rispetto al gioco targato EA), in cui i giocatori potranno creare la propria isola, costruendovi una casa, con lo scopo di sviluppare una comunità aiutati dalla presenza di animali antropomorfi.

Potremo, inoltre, decidere dove questi ultimi potranno costruire la propria abitazione e, caratteristica decisamente peculiare di questo gioco, vi sarà la presenza di un clima metereologico dinamico, che si adatterà in base alla stagione e alla locazione geografica del giocatore: in pratica, un giocatore dall’Australia si troverà ad affrontare un clima diverso rispetto a un giocatore europeo, in base alla stagione corrente nei rispettivi continenti. Supporterà anche il multiplayer, con massimo di 4 giocatori a livello locale e fino ad 8 giocatori online.

In data odierna, Animal Crossing New Horizons ha ricevuto un nuovo trailer prodotto e pubblicato da Nintendo. Nel video, vengono mostrate le fasi di ampliamento della superficie dell’isola, appianando eventuali rilievi sul terreno al fine di aumentare lo spazio edificabile, modificare il flusso d’acqua per creare un torrente con relativa cascata, la raccolta di risorse per fabbricare nuovi edifici, la costruzione di nuovi sentieri e la personalizzazione minima e dettagliata dell’ambiente circostante e dei suoi particolari: il nuovo titolo della serie, quindi, non lascia nulla al caso, presentando dinamiche definibili sandbox a tutti gli effetti, tanto gettonate in titoli paragonabili, come, ad esempio, Minecraft.

Animal Crossing New Horizons è probabilmente il titolo per Nintendo Switch più atteso nel 2020, e, come discorso in questo precedente articolo, ha già ricevuto numerosi critiche positive dalle testate editoriali che hanno avuto la fortuna di provarlo in anteprima. Diteci, a voi interessa questo gioco? Lo proverete?