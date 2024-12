Animal Crossing: New Horizons batte Pokémon e diventa il gioco fisico più venduto di sempre in Giappone

Animal Crossing: New Horizons ha stabilito un nuovo record in Giappone, diventando il videogioco più venduto di sempre nel paese in formato fisico. Il titolo Nintendo ha superato gli 8 milioni di copie vendute, superando il precedente primato detenuto da Pokémon Rosso e Verde.

Questo risultato è particolarmente significativo considerando il crescente trend verso gli acquisti digitali nel settore videoludico. Nonostante molti giocatori preferiscano ormai scaricare i giochi direttamente sulle proprie console, New Horizons è riuscito a superare un record che resisteva da quasi 30 anni.

Il successo di Animal Crossing in Giappone evidenzia la popolarità duratura della serie Nintendo, che continua ad attrarre milioni di giocatori con il suo stile di gioco rilassato e sociale. La pandemia ha sicuramente contribuito al boom di vendite, con molte persone che hanno trovato conforto nell'isola virtuale durante i lockdown.

A livello globale, New Horizons ha totalizzato oltre 46 milioni di copie vendute considerando sia il formato fisico che quello digitale. Questo lo rende il secondo gioco più venduto su Nintendo Switch, dietro solo a Mario Kart 8 Deluxe.

Sebbene il record giapponese sia notevole, le vendite di New Horizons impallidiscono se confrontate con i numeri di altri blockbuster su scala mondiale:

Minecraft : 238 milioni di copie

: 238 milioni di copie Grand Theft Auto V : 170 milioni

: 170 milioni Wii Sports : 83 milioni

: 83 milioni PUBG : Battlegrounds: 75 milioni

: Battlegrounds: 75 milioni Overwatch: 50 milioni

Nonostante ciò, il traguardo raggiunto da Animal Crossing rimane eccezionale, soprattutto considerando che si tratta di un'esclusiva per una singola piattaforma.

Mentre i fan attendono notizie su un eventuale nuovo capitolo della serie, il successo di New Horizons dimostra che c'è ancora un forte interesse per i giochi fisici, anche in un'era dominata dal digitale. Nintendo potrebbe sfruttare questo momentum per future uscite, magari in concomitanza con il lancio della prossima generazione di console.