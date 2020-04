Animal Crossing New Horizons: ecco le novità della Giornata della Terra

Animal Crossing New Horizons continua a evolversi. Dopo l’evento pasquale che ci ha tenuto compagnia durante le scorse settimane, ora è arrivata un nuovo periodo speciale a tema “Giornata della Terra” (23 aprile – 04 maggio). Il tutto è stato introdotto con l’aggiornamento 1.2.0 che introduce alcune novità interessanti e qualche modifica che non farà felici i giocatori che hanno affrontato l’opera di Nintendo con un taglio imprenditoriale.

Vediamo subito quali sono i nuovi personaggi introdotti in Animal Crossing New Horizons con la Giornata della Terra. Prima di tutto, avrete a che fare con Florindo, proprietario del negozio di giardinaggio il quale venderà semi di vario genere, oltre che i nuovi cespugli floreali, perfetti per abbellire in modo nuovo la vostra isola. Inoltre, potrete incontrare Volpolo, custode della Galleria d’Arte.

Le novità non si fermano a questo, però, poiché l’aggiornamento 1.2.0 aggiunge anche una borsa portadenaro, regalo di Nintendo per avere eseguito il download, oltre che nuove ricompense per le Miglia Nook. Sono stati anche corretti alcuni bug, non meglio precisati: il gioco dovrebbe quindi essere ancora più stabile ora. Purtroppo, come anticipato, c’è anche una brutta notizia: il tasso di interesse sulle Stelline depositate nello Stellomat è stato diminuito; ora sarà più difficile far fruttare il proprio denaro.

Le novità per la Giornata della Terra non sono però le uniche già annunciate. Dal 18 al 31 maggio ci sarà modo di divertirsi con la Giornata Internazionale dei Musei, mentre dal 1 al 30 giugno si potrà mettere alla prova il proprio buongusto con la Stagione dei Matrimoni. Nintendo è quindi già più che pronta a darci nuovi contenuti con i quali intrattenersi. Diteci, la vostra isola sta iniziando a prendere forma, oppure avete già terminato tutti i lavori da molti giorni?