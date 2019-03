Apex Legends: hardware bannati per i cheater

Apex Legends blocca altri cheater in modo permanente: i giocatori onesti non possono che essere felici per le azioni di Respawn!

Respawn Entertainment sta bannando i giocatori di Apex Legends che utilizzano cheat. Dopo una prima ondata di 16.000 ban, e una seconda tranche da 355.000, sono ora arrivate segnalazioni da parte di utenti che affermano di aver subito un ban permanente a livello hardware. Questo significa che non hanno la possibilità di superare il problema semplicemente creando un nuovo account.

Possiamo vedere le reazioni di alcuni giocatori, tramite Reddit, che hanno espresso la propria gioia, alla vista della disperazione dei cheater. All’interno del subreddit sono stati postati vari screenshot di forum spesso utilizzati dai bari. Questi affermano di aver tentato, senza successo, di superare il blocco hardware. Alcuni affermano addirittura che non vi è più la volontà di barare ma, come è comprensibile, gli altri giocatori non possono non biasimare chi ha mantenuto una condotta scorretta.

“Il servizio funziona ma la lotta contro i cheater è una guerra continua alla quale dovremo continuamente adattarci. Dovremo essere estremamente vigili a questo riguardo.” Ha affermato Respawn Entertainment, a riguardo dell’utilizzo del sistema “Easy-Anti-Cheat”. “Trattiamo la questione con grande serietà e teniamo profondamente alla qualità dell’esperienza di tutti i giocatori di Apex Legends.”

Il ban hardware è una soluzione molto forte ma spesso necessaria per impedire il proliferare di cheater. Un giocatore che utilizza dei trucchi perde il senso dell’esperienza originale, ma non sarebbe un problema se fatto in modalità offline; la vera questione è sempre legata all’online e al fatto che l’utilizzo di cheat vada a rovinare l’esperienza di gioco degli altri utenti che non possono usufruire del prodotto così come si era prefissati.

Speriamo che l’ambiente ludico di Apex Legends rimanga il più sano possibile e possa continuare a evolversi nel corso dei mesi. L’arrivo della prima stagione è vicino e non vediamo l’ora di scoprirla: per ora, sappiamo solo che il team ha già deciso quando questo avverrà. Inoltre, un recente leak ha svelato che potrebbe arrivare un Drone Esplosivo: il nome è già una certezza.