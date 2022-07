Nonostante i tantissimi giudizi positivi che ha raccolto nel corso degli anni, Apex Legends non è immune da critiche, neanche dagli streamer più famosi come Dr. Disrespect. L’uomo, sviluppatore di videogiochi con un passato in Sledgehammer Games (e attualmente al lavoro su uno shooter online), ha di recente spiegato al pubblico cosa proprio non ama del gioco di casa Respawn Entertainment.

Mettiamo subito le mani avanti: nessun problema legato al gameplay. In realtà, quando Dr. Disrepsect ha criticato Apex Legends, lo ha fatto muovendo un pensiero su un aspetto del gioco decisamente sottovalutato da tanti “casual” player, ovvero coloro che giocano solamente modalità non competitive e non classificate. The Doc ha infatti criticato l’audio del gioco. E lo ha fatto soprattutto dopo i miglioramenti di Warzone.

“Quando ho avuto modo di provare l’ottimo lavoro su Warzone, ho realizzato quando sia terribile l’audio di Apex legends. Ho sempre pensato che fosse ottimo, ma non lo è affatto. Respawn Entertainment dovrebbe sedersi con il design team e fare nuovamente un lavoro sul comparto audio, sul movimento dei personaggi, quando sono in aria, quando stanno volando, quando atterrano”, le parole dello streamer, proclamate durante una delle sue dirette su YouTube. “Non ho mai avuto un singolo problema con Warzone. Sul gioco Respawn, invece, avevo alcuni ragazzi sotto di me e non ho sentito niente. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare”, ha concluso lo streamer.

L’audio è una delle parti fondamentali in giochi come Apex Legends. L’impossibilità di vedere i nemici su una mini mappa spinge infatti i giocatori a utilizzare l’ambiente di gioco per poter vincere e l’audio, in questo, gioca un ruolo decisamente importante. Anche voi avete avvertito lo stesso problema dello streamer? Fatecelo sapere lasciando un commento a questa notizia. E continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.