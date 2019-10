Apex Legends: il fucile Radius sarà presto depotenziato

Respawn Entertainment ha finalmente annunciato che depotenzierà a breve il tanto efficace e controverso fucile Radius di Apex Legends.

La Stagione 3 di Apex Legends è iniziata solo da pochi giorni ma, nonostante ciò, Respawn Entertainment è già stata richiamata all’attenzione da numerosi giocatori, volti a migliorare il bilanciamento e l’ottimizzazione del titolo.

Uno dei principali punti di discussione a riguardo è sicuramente stato il fucile Radius, da molti ritenuto eccessivamente potente e lesivo per gli equilibri del battle-royale. L’arma in questione è infatti in grado di puntare con il laser un avversario e, dopo un secondo circa, emettere un colpo da 90 danni.

A quanto pare tale fatto è quindi emerso anche agli occhi degli sviluppatori, che hanno annunciato di essere attualmente al lavoro su una soluzione. Sulla bacheca Trello dell’opera ha infatti fatto la sua comparsa una scheda dal nome “Charge Rifle weapon balance” che fa presagire delle modifiche in merito in arrivo. Charge Rifle è, ovviamente, il nome inglese dell’arma in questione.

Purtroppo ancora nullo è stato dichiarato circa le tempistiche di tale bilanciamento, ma molto probabilmente non ci sarà da attendere poi molto prima di poter osservare con mano tali cambiamenti. Un ulteriore passo che certifica la grande attenzione ai dettagli e ai vari feedback della community data da Respawn Entertainment.

Che ne pensate di questa notizia, avete già fatto qualche partita con la terza stagione di Apex Legends? Considerate anche voi al momento il fucile Radius troppo potente o invece, a parere vostro, non era così necessario intervenire per depotenziarlo? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!