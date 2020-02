Apex Legends, sarà possibile giocare nella mappa originale per un periodo di tempo limitato

Capita talvolta all’interno dei titoli online che qualche vecchia meccanica amata dai fan venga presa e accantonata, per essere sostituita da qualche nuovo sistema non per forza oggettivamente migliore. Questo incessante leitmotiv è solitamente dovuto al fatto che i giochi multiplayer necessitano spesso e volentieri di sempre nuove caratteristiche per rimanere competitivi e non perdere di appeal agli occhi dei giocatori. A subire tali modifiche sono stati, ad esempio, tra i titoli del momento sia Fortnite che Apex Legends.

Nel corso degli ultimi mesi i giocatori dei battle-royale di Epic Games e Respawn Entertainment hanno infatti visto più e più meccaniche cambiare e si sono ritrovati addirittura ad affrontare lo stravolgimento dell’intera mappa di gioco. Per gli utenti di Apex Legends, però, a tutto questo c’è fortunatamente una soluzione, anche se purtroppo solo momentanea.

We're going back to where it all started. 😎

Starting tomorrow through Feb 24, in addition to World's Edge, Season 1 Kings Canyon will also be available to play. pic.twitter.com/OLDCegRrPX

— Apex Legends (@PlayApex) February 20, 2020