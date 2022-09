Sebbene il fenomeno dei batttle royale si sia equilibrato in questi ultimi anni, i pezzi grossi del genere continuano a macinare numeri impressionanti di giocatori attivi. Tra questi capisaldi c’è sicuramente anche Apex Legends, con l’FPS di Respawn Entertainment che ha saputo trovare il suo spazio in un momento di grande competizione per il genere. Ancora oggi il titolo è uno dei più popolati e con una community sempre molto attenta all’equilibrio che propone il gioco, e proprio per questo diverse emote stanno facendo discutere parecchio.

Il fastidio di molti giocatori di Apex Legends nei confronti di queste emote in particolare, sta portando alcuni a definirle addirittura pay to win. Entrando maggiormente nello specifico, alcune emote renderebbero invisibili o impossibili da colpire i giocatori che le utilizzano. Questa situazione sta insospettendo in parecchi, e anche se Respawn ha dichiarato che tali oggetti cosmetici non offrono alcun vantaggio competitivo sembra che dei giocatori non siano per nulla d’accordo con il team di sviluppo.

A dare voce alle lamentele di molti c’è anche un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Skeptation, con lo youtuber che ha dichiarato quanto segue: “Ci sono alcune emote in circolazione da un po’ di tempo che possono essere definite pay to win. Parlo di Think Fast di Wraith, ma anche Perpetual Motion, con quest’ultima che ha dei momenti in cui chi la usa diventa imbattibile mentre attraversa i portali”.

Il video dello youtuber dura poco più di trenta secondi, il tempo basta per dare un’occhiata a quelle che sono le emote incriminate di Apex Legends. Al momento non sappiamo se le cose cambieranno all’interno del battle royale di Respawn, ma sicuramente se la fanbase continuerà a farsi sentire è molto probabile che lo studio di sviluppo andrà a correggere il tiro su alcune di queste emote presenti nel titolo.