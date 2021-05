Apex Legends ha una Skin troppo cara, Respawn difende le microtransazioni

Capita sesso di sentire il parere dei videogiocatori e delle stesse compagnie sulle microtransazioni. Nel tempo, questo sistema di acquisti in game con valuta reale si è sempre più adeguato alle varie esperienze che i titoli che ne fanno uso. Non sempre però le microtransazioni sono viste di buon occhio dagli appassionati, soprattutto quando i prezzi per i vari contenuti risultano agli occhi dei giocatori particolarmente eccessivi, ed è quello che è accaduto di recente proprio in Apex Legends.

Durante una recente sessione di domande e risposte avvenuta su Reddit, un giocatore ha voluto far notare come per alcuni giocatori di Apex Legends dover pagare 1.800 monete Apex (che equivalgono a 18 Dollari) per delle Skin leggendarie è troppo. A rispondere a questa dichiarazione è intervenuto direttamente Ryan Rigney di Respawn Entertainment, affermando che il costo di quelle skin particolari è bilanciato allo sforzo che il team deve compiere per crearle ed inserirle nel gioco.

Rigney ha affermato che la creazione dei contenuti di gioco da inserire gradualmente è più costosa di quanto i fan possano rendersi conto. Inoltre, ha continuando affermando che le decisioni sui prezzi sono motivate dal desiderio di mantenere un business sano che consenta al gioco free-to-play di rimanere attivo ancora per molto tempo. “Per quanto la gente pensi che possiamo produrre Skin facilmente perché la concorrenza produce contenuti ad un ritmo elevato, il nostro team è molto più piccolo e trascorre più tempo ha lavorare sugli oggetti cosmetici”, ha continuato Rigney.

Non è la prima volta che i giocatori fanno sentire la propria voce contro le microtransazioni, ma c’è da tenere conto che Apex Legends rimane comunque un grosso titolo free-to-play costantemente ricco di contenuti di qualità.