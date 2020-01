Apex Legends: svelato l’inzio della Stagione 4 e la nuova Leggenda, ecco i dettagli

Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato l’imminente arrivo di nuove informazioni e dettagli sulla quarta stagione di Apex Legends, il battle royale targato Respawn Entertainment che si appresta a compiere il suo primo anno di vita. Durante la diretta andata in onda ieri sera si sono concretizzate quelle che erano le informazioni più attese dai giocatori del titolo free-to-play, ossia l’inizio della Stagione 4 e l’arrivo di nuovo eroe introdotto.

Andiamo in ordine. Respawn ha prima annunciato che la Stagione 4 di Apex Legends prenderà il nome di “Assimilazione” e vedrà il suo inizio il prossimo 4 febbraio. In secondo luogo è stata presentata che la prossima Leggenda: Forge, che a differenza dell’hacker Crypto, sarà un personaggio molto più focalizzato sul combattimento in mischia.

Mentre tecnicamente Forge rientrerà nella stessa categoria di Wraith e Octane, la nuova Leggenda farà affidamento sui suoi Guanti Frantumati prodotti dalla Hammond Robotics. Questo nome non sarà nuovo agli appassionati di Titanfall, e conferma come Apex Legends sia parte dell’universo narrativo creato con i precedenti FPS di Respawn Entertainment. Attualmente mancano diversi dettagli riguardo le abilità di Forge, ma gli sviluppatori hanno dichiarato che questi ultimi arriveranno più avanti.

Oltre a questo è stato menzionato che durante la Stagione 4 verrà aggiunto al gioco: una nuova arma non ancora ben specificata, qualche modifica alla modalità Classificata e ci sarà il ritorno del King’s Canyon. Che ne pensate delle nuove informazioni riguardo la Stagione 4 di Apex Legends?