Nessuno può sindacare il successo di Apex Legends. Il gioco di casa Respawn Entertainment è forse uno dei migliori successi dell’ultima generazione, tanto che è riuscito a sbarcare anche su mobile nel mese di maggio. A oggi, il Battle Royale è sicuramente uno dei giochi più importanti della line-up di Electronic Arts, anche se ovviamente non tutti gli aspetti del titolo sono stati apprezzati dalla community. Uno dei più controversi riguarda sicuramente il costo dei pacchetti in-game. Costo che è però stato abbattuto.

Apex Legends Season 13

Come riportato da Dexerto, Respawn Entertainment ha deciso di ascoltare la community. A differenza del passato, il team di sviluppo ha deciso di offrire un ulteriore pacchetto aggiuntivo in-game, da 500 monete, a un prezzo più basso. Questo nuovo pacchetto ha rimpiazzato quello da 1.000 monete di Apex Legends, notoriamente conosciuto come quell più basso a livello di prezzo.

Come è possibile vedere dallo screenshot diffuso via Twitter (che trovate poco più in basso), adesso in Apex Legends è possibile acquistare anche un pacchetto con meno monete al suo interno, prezzato a 4,99 Euro. Si tratta di uno dei cambiamenti richiesti dalla community. Non tutti erano infatti disposti a utilizzare le monete incluse in un pacchetto e quindi gli utenti si ritrovavano ad acquistare un importo maggiore di quanto avessero effettivamente bisogno.

Respawn/EA listened to feedback from players and have added a 500 Apex Coins option into the store. pic.twitter.com/3iuYYeb3bi — Apex Legends News (@alphaINTEL) July 5, 2022

Questa è l’ennesima prova di come determinati giochi siano praticamente un cantiere aperto. Al di là degli aggiustamenti a livello di gameplay, un ulteriore aspetto importante dei giochi online è sicuramente la loro economia. Con questo piccolo cambiamento (ininfluente per chi già spendeva grosse cifre in realtà), ora l’intero sistema economico sembrerebbe più bilanciato. Nel corso dei prossimi anno non sono però da escludersi ulteriori manovre in questo senso, ma tutti dipenderà ovviamente dalle reazioni della community. E sì, visto il modus operandi del team di sviluppo, siamo sicuri che tornerà ad ascoltare con interesse il feedback dei suoi giocatori.