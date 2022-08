Apex Legends si aggiorna. Nel corso delle ultime ore, Respawn Entertainment ha ufficialmente lanciato il nuovo aggiornamento del suo gioco, chiamato Caccia. Tante le novità di questo update, che includono una nuova Leggenda e anche una nuova mappa, ma non solo. Senza perdere ulteriore tempo, andiamo a scoprire tutte le aggiunte di questo sostanzioso aggiornamento.

Vantage, la nuova Leggenda

L’update Caccia di Apex Legends ha introdotto una nuova Leggenda, chiamata Vantage. Come dichiarato da Respawn Entertainment, Vantage è nata da una criminale condannata ingiustamente, che l’ha partorita da sola sull’arido pianeta ghiacciato Pàgos. “Vantage è in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Accompagnata solo dal suo piccolo compagno alato Echo e costretta a vivere in una terra ostile, è l’ultima sopravvissuta aggiunta al gioco e un’esperta tiratrice. Ecco l’ultima aggiunta agli Apex Games”.

La nuova mappa

Oltre alla nuova Leggenda, l’update Caccia ha introdotto anche una nuova mappa, chiamata Canyon Dei Re Riforgiato. “Quella che un tempo era Skull Town è risorta dalle sue ceneri come Relic. La terraformazione ha modificato i luoghi più popolari per le imboscate, allargandoli o eliminandoli del tutto, mentre la Gabbia è stata aperta e sostituita da una semplice piattaforma, il tutto per rendere i giochi qui i più emozionanti possibile”, si legge nel comunicato stampa.

Nuovo level cap e molto altro

L’aggiornamento ha introdotto il un nuovo level cap e un nuovo Pass Battaglia. Quest’ultimo, chiamato proprio Caccia, introduce nuove sfide giornaliere e settimanali per sbloccare diverse ricompense a tema, tra cui le skin leggendarie per Wraith, Caustic e Wingman, set epici per Vantage, Bangalore e Horizon, oltre che skin reattive per il Triple Take e molto altro ancora. Acquistando subito il pass battaglia in bundle sarà possibile sbloccare fin da subito i primi 25 livelli.

L’update Caccia di Apex Legends è disponibile ora per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.