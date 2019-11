Apple Arcade: il servizio conta ora più di 100 giochi, ecco le ultime aggiunte

Apple Arcade ha finalmente raggiunto la già promessa cifra di 100 giochi presenti nel catalogo: a una modica cifra potrete giocare con molti titoli.

Anche il colosso di Cupertino si è ormai lanciato nel mondo del gaming (mobile, ovviamente): non è una sorpresa visto che i videogiochi per smartphone e tablet valgono più di metà del mercato mondiale. Il servizio si chiama Apple Arcade e propone una serie di giochi “premium” a un prezzo fisso mensile: il catalogo è composto da molteplici giochi che non includono microtransazioni, tempi di sblocco o costi aggiuntivi di alcun tipo. Il suo punto di forza è sopratutto nella quantità e varietà dei titoli, ora arrivati al notevole numero di 100.

Da poco, infatti, sono stati introdotti i seguenti giochi all’interno di Apple Arcade:

Sociable Soccer

UFO on Tape: First Contact

Takeshi & Hiroshi

Guildlings

Discolored

Marble It Up: Mayhem

Grazie a questi titoli aggiuntivi si è quindi superata la già promessa soglia di 100 videogame all’interno del servizio. Molti titoli della lista non sono molto noti, ma sono comunque presenti giochi di un certo calibro, come Rayman Mini e LEGO Brawls (che è in pratica un Super Smash Bros. in salsa Lego).

Vi ricordiamo, inoltre, che potete utilizzare un controller PS4 o Xbox One per giocare con i titoli Apple Arcade (quando supportano il controller) grazie all’update iOS 13. Diteci, avete già avuto modo di provarlo? Lo sapete che potete abbonarvi gratuitamente per il primo mese? Ricordatevi però di disdire l’abbonamento prima del rinnovo automatico!