Se il mondo dei city builder vi ha sempre affascinato, allora non potete perdervi Aquatico. Opera prima dello studio Digital Reef Games e pubblicato dall’editore Overseer Games, questo nuovo gioco vi permette non solo di creare la vostra città dei sogni, ma di farlo sotto le profondità dell’oceano. Il sogno di ricreare la vostra Rapture, dunque, può finalmente avversarsi!

La premesssa alla base di Aquatico è molto semplice. Ambientato in un futuro non troppo prossimo, l’umanità si è trovata davanti a una catastrofe climatica. Alcuni sognatori però non si sono arresi e hanno deciso di trasferirsi sott’acqua. Al giocatore spetta dunque il compito di far progredire la civiltà, costruendo una nuova città in cui vivere, ovviamente offrendo una sfida non indifferente.

Al di là dei classici city builder, Aquatico è stato progettato e pensato per essere un gioco molto simile a Frostpunk. Oltre a costruire le vostre città sotto il mare, infatti, nel gioco di casa Digital Reef Games sarà necessario anche spedire alcune unità di ricerca per permettere alla città di ricevere nuove risorse. Chiaramente, essendo una città sotto l’oceano, non mancheranno incontri con alcune creature marine. Sarà necessario riuscire non solo a costruire la città, ma anche farla funzionare. Il mondo sott’acqua ovviamente non è privo di pericoli e man mano proseguendo nel gioco si potranno sbloccare nuove tecnologie per rendere sempre più funzionale la città. Poco più in basso potete dare uno sguardo al primo trailer, che contiene anche alcune scene di gameplay.

Se le premesse e il gameplay vi hanno incuriosito, sappiate che non manca ancora tantissimo alla release. Aquatico sarà infatti disponibile dal terzo trimestre del 2022, ovviamente in esclusiva su PC e sarà distribuito via Steam. Potete tenere sott’occhio il gioco visitando la pagina dedicata sul client Valve. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.