Il mondo degli extraction shooter sta vivendo una piccola rivoluzione silenziosa, e Arc Raiders di Embark Studios ne è il protagonista inaspettato. Il titolo ha recentemente superato i 12 milioni di copie vendute, generando oltre 350 milioni di dollari di ricavi, un risultato straordinario per un gioco che solo pochi mesi fa era destinato a essere distribuito come free-to-play. La decisione di virare verso un modello premium da 40 dollari si è rivelata vincente, e dietro questa scelta c'è un nome che ha fatto scuola: Helldivers 2.

Patrick Soderlund, fondatore di Embark Studios, ha spiegato a Gamesbeat come il successo del titolo cooperativo di Arrowhead Game Studios abbia influenzato la strategia di pricing. "Abbiamo osservato giochi come Helldivers e altri titoli simili e abbiamo deciso che quella fosse la fascia di prezzo giusta per noi", ha dichiarato Soderlund. La scelta di posizionarsi a 40 dollari invece che adottare il modello free-to-play originariamente previsto rappresenta un cambio di paradigma significativo per il genere degli extraction shooter, tradizionalmente dominati da giochi gratuiti finanziati con microtransazioni aggressive.

La filosofia dietro questo pricing riflette una consapevolezza precisa dei limiti del prodotto. Arc Raiders è un titolo esclusivamente multiplayer, privo di campagna single-player, e il team di sviluppo voleva evitare che il prezzo diventasse un elemento di frizione per i potenziali acquirenti. "Preferiamo far sentire alle persone che vale assolutamente quei 40 dollari", ha sottolineato Soderlund, aggiungendo che l'obiettivo era offrire un rapporto qualità-prezzo percepito come onesto rispetto alle ore di gioco che i player tendono ad accumulare nel titolo.

Arc Raiders ha generato oltre 350 milioni di dollari di ricavi, dimostrando che il modello premium può funzionare anche per gli extraction shooter

Il successo commerciale di Arc Raiders non è arrivato solo dalla decisione sul prezzo. Durante il periodo natalizio, il gioco si è posizionato tra i best seller di Steam grazie a uno sconto strategicamente temporizzato e a un potente passaparola organico della community. A differenza di altri extraction shooter come Escape from Tarkov o The Cycle: Frontier, Arc Raiders sta costruendo una reputazione inaspettata come esperienza sorprendentemente amichevole nel panorama notoriamente tossico del genere.

Una dinamica sociale peculiare si sta sviluppando tra i giocatori: una porzione significativa della playerbase opta attivamente per evitare il PvP quando possibile, privilegiando approcci cooperativi o pacifisti. Il sistema di matchmaking del gioco tiene conto del livello di aggressività dei giocatori, facilitando l'incontro tra utenti con filosofie di gioco simili. Questo ha creato un ecosistema dove l'extraction shooter tradizionalmente competitivo convive con esperienze quasi PvE, ampliando l'appeal del titolo oltre la nicchia hardcore.