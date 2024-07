Arma 3 non invecchia di un giorno: vendite incredibili durante i saldi

Il Steam Summer Sale si è rivelato un grande successo per Bohemia Interactive, in particolare per il suo sparatutto tattico Arma 3. L'azienda ha condiviso i risultati straordinari ottenuti durante l'evento in un post sul blog di Steam.

Nelle prime 24 ore della promozione estiva, quasi 100.000 persone hanno acquistato Arma 3, segnando il "numero più alto di copie vendute in un singolo giorno" dal suo lancio in Alpha nel marzo 2013. Complessivamente, il gioco ha venduto oltre 500.000 unità durante le due settimane dell'evento.

Il CEO di Bohemia, Marek Spanel, ha annunciato questo traguardo su X (ex Twitter) tre giorni prima della fine del Summer Sale, sottolineando l'importanza di questo risultato per l'azienda e la community.

Arma 3 ha avuto il suo sconto più alto durante l'ultimo Summer Sale.

Il gioco è stato offerto con uno sconto del 90%, portando il prezzo base negli Stati Uniti a soli 2,99 euro. Questa mossa ha sicuramente contribuito al notevole incremento delle vendite.

Supporto alla community e longevità del gioco

Bohemia Interactive ha colto l'occasione per pubblicare link utili, tra cui FAQ ufficiali e mod, oltre a consigli su come iniziare a giocare ad Arma 3. L'azienda ha sottolineato l'importanza della community di giocatori e creatori di contenuti nel mantenere vivo e attuale il gioco negli anni.

Arma 3 vanta attualmente una valutazione "Molto positiva" su Steam, con il 91% delle oltre 151.000 recensioni che esprimono un giudizio favorevole. Nonostante siano passati più di 10 giorni dal lancio della promozione, il gioco continua ad attrarre tra i 15.000 e i 20.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma ogni giorno.

Il successo di Arma 3 durante il Summer Sale dimostra come le promozioni stagionali su Steam possano dare nuova vita a giochi più datati ma di successo. Non è stato l'unico titolo a beneficiare dell'evento: la scorsa settimana, 11 bit studios ha rivelato che Frostpunk ha venduto oltre 400.000 copie in meno di due settimane, con una media di una copia acquistata ogni 2,3 secondi durante la promozione.