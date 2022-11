Come un fulmine a ciel sereno, in queste ore ci arrivano una serie di notizie non proprio positive dal sol levante. Stando a quanto emerso, Yuji Naka, storico game designer che, tra le tante opere realizzate, è stato uno degli autori di Sonic The Hedgehog, sarebbe stato recentemente arrestato. La notizia sta facendo il giro del mondo alla velocità della luce e molti dettagli non sono ancora chiarissimi, ma nel frattempo anche Square-Enix, società con cui Naka ha lavorato di recente, ha voluto emanare un comunicato ufficiale sulla situazione.

Stando a quanto è emerso, Yuji Naka è stato arrestato durante un’indagine essendo sospettato di aver fatto insider trading. Il papà di Sonic stava ormai collaborando attivamente con Square-Enix da più di qualche anno, e con la compagnia nipponica sono riusciti anche a pubblicare un gioco di recente: Balan Wonderworld (lo potete acquistare su Amazon). Ora, però, Square-Enix ha voluto pubblicare un comunicato per chiarire quanto sta accadendo.

“Siamo profondamente dispiaciuti per quelle che sono le grandi preoccupazioni che questo avvenimento ha creato a tutti gli interessati. Stiamo gestendo questo incidente in maniera rigorosa, portando avanti anche diverse azioni disciplinari verso i dipendenti sospettati”. Questo è quanto si può trovare all’interno del comunicato ufficiale rilasciato da Square-Enix, ma al momento la compagnia non sembra sbilanciarsi più di così sull’accaduto.

Insieme a Naka, sono stati arrestati anche due dipendenti di Square-Enix, Taisuke Sazaki e Fumiaki Suzuki, che avrebbero acquisito azioni della società giapponese di sviluppo di videogiochi “Aiming” prima dell’annuncio del suo nuovo titolo per dispositivi mobili, Dragon Quest Tact. C’è ancora molto fumo attorno alla vicenda, ma è chiaro che questo periodo per il papà di Sonic non è dei migliori, dato che già in passato si è parlato a lungo di un possibile divorzio creativo con Square-Enix, che adesso è sempre più probabile.