Arriva il film di The Sims: whippna choba dog!

Il mondo dei videogiochi si sta sempre più avvicinando a quello del cinema, come dimostrano i diversi adattamenti usciti nel corso degli anni. Un nuovo progetto di questo tipo, annunciato poche ore fa, farà di certo felici molti di voi: The Sims, il popolare gioco di simulazione di vita, verrà trasformato in un film con il coinvolgimento di nomi di grande rilievo nell'industria cinematografica. A produrre la pellicola saranno LuckyChap, la compagnia di produzione fondata da Margot Robbie, insieme a Vertigo Entertainment, mentre la sceneggiatura vedrà la collaborazione di Kate Herron, conosciuta per aver diretto la prima stagione della serie Disney+ Loki.

Electronic Arts, il colosso dietro il videogioco The Sims, parteciperà al progetto con un ruolo creativo e produttivo. Attualmente non ci sono invece informazioni riguardo il coinvolgimento di Will wright, creatore del gioco originale.

The Sims è un gioco che ha segnato intere generazioni, compresa la nostra; non vi nascondiamo che un film in merito ci fa esclamare "Che figata!" (o "whippna choba dog!", se volete dirlo in Simlish, la lingua ufficiale dei Sim), ma di certo non mancheranno le sfide. La scelta di portare su grande schermo un gioco privo di una trama definita rappresenta senza dubbio una scommessa, ma la natura sandbox di The Sims offre anche una notevole libertà creativa agli sceneggiatori, permettendo di esplorare storie che riflettano l'esperienza unica e personalizzabile che caratterizza il gioco.

Riuscire a sviluppare una trama avvincente e coinvolgente è solo uno degli elementi necessari perché il film sia effettivamente un successo: il rischio che sia un flop al botteghino c'è, ma è decisamente troppo presto per fare qualsiasi tipo di ipotesi, considerando che non c'è nemmeno una possibile data d'uscita. Inoltre, Margot Robbie e la sua LuckyChap hanno già fatto un ottimo lavoro con Barbie, quindi il film su The Sims ha tutte le carte in regola per rivelarsi una bellissima sorpresa.