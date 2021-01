Ask Iwata, il libro dedicato al defunto presidente di Nintendo

La prossima primavera, sarà pubblicata un’opera commemorativa in lingua inglese dedicata al defunto presidente di Nintendo Satoru Iwata. Questo libro sarà intitolato proprio: “Ask Iwata: Words of Wisdom from Satoru Iwata, Nintendo’s Legendary Ceo”, precedentemente pubblicato in Giappone nel 2019. Il libro contiene parti delle sue interviste, nonché ricordi e tributi di persone e colleghi che hanno conosciuto più da vicino il grande presidente della casa di Kyoto, tra cui proprio Shigeru Miyamoto.

Questo libro approfondisce anche la grande amicizia tra l’ex Presidente e Shigeru Miyamoto, il creatore dei franchise icona del mondo Nintendo, Mario e Zelda, fortemente voluto nel consiglio di amministrazione di Nintendo proprio da Iwata. Miyamoto stesso ha dichiarato che la sua morte non ha danneggiato la grande N, poiché le sue idee e il suo operato “continuano a vivere nel lavoro dei nostri giovani dipendenti oggi”. “L’unico problema è che, se c’è un’idea che mi viene in mente durante il fine settimana, non ho nessuno con cui condividerla il lunedì successivo. Non sentire più Iwata dire: ‘Oh, riguardo a quella cosa…’ è ancora un problema per me. Mi rende triste.” Aggiunge Miyamoto.

Iwata è stato molto amato anche da moltissimi fan e clienti di Nintendo, noto anche per le sue apparizioni spensierate e allegre nei vari Nintendo Direct. “Iwata diceva che la visione alla base della sua attività era rendere tutti felici: se stesso, i suoi amici al lavoro e i suoi clienti“, scrive Itoi. “Ha usato la parola inglese per ‘felice’ invece della parola giapponese, cosa che mi ha affascinato. È buffo come ricordi le cose più banali, ma ogni volta che Iwata usava la parola ‘felice’, mostrava i palmi di entrambe le mani. È qualcosa che non credo dimenticherò mai” conclude.

Iwata si è spento il 12 luglio 2015 all’età di 55 anni, per complicazioni dovute al cancro. Tuttavia, il suo ricordo è ancora vivo nei cuori dei suoi amici e collaboratori, al punto da voler condividere le loro memorie con il grande pubblico in quest’opera suggestiva. Indubbiamente, Ask Iwata è un dono prezioso per tutti coloro che hanno adorato una delle più grandi icone del mondo dei videogiochi. L’uscita di Ask Iwata è prevista per il 15 aprile 2021.