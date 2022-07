Diversi mesi fa Ubisoft aveva annunciato la prossima chiusura dei server multiplayer di alcuni capitoli di uno dei propri popolari franchise. Si tratta di tre titoli di ormai diversi anni fa come Assassin’s Creed 3, Brotherhood, e Revelations. In questi tre titoli era presente un’ampia componente multiplayer online che non ebbe grande successo, ma nonostante questo gli appassionati della saga sono pronti a dire addio a tale modalità celebrandola in un modo molto particolare.

A dare il giusto addio alle modalità multiplayer dei tre Assassin’s Creed già citati poco fa ci stanno pensando una serie di appassionati, i quali stanno organizzando un evento aperto a tutti coloro che possiedono i giochi in questione sia su console che su PC e che abbiano voglia di tornare un’ultima volta a giocare online sui suddetti. Come viene annunciato con un recente su Reddit, per la durata di sei weekend ci saranno dei momenti in cui tornare a popolare tutti insieme i server multiplayer dei titoli della saga Ubisoft.

Come possiamo notare, l’organizzazione è molto ben strutturata e permetterà a tutti di partecipare su tutti e i tre giochi. Ad aprire le danze ci sarà Assassin’s Creed Brotherhood il quale sarà il protagonista di questo evento a fine luglio. Subito dopo toccherà a Revelations nei primi due fine settimana di agosto e, infine, toccherà ad Assassin’s Creed 3 completare i festeggiamenti negli ultimi due fine settimana di agosto.

Gli organizzatori di questa bellissima trovata consigliano di giocare alle versioni PC dei tre giochi, ma viene sottolineato che chi vuole potrà provare a giocare anche su console Xbox 360 e PlayStation 3. È molto probabile però che gran parte dei giocatori si ritroveranno proprio su PC, e non essendo disponibile una funzionalità di cross play non è certo che le sessioni su console siano ben popolate di appassionati.