Assassin’s Creed: gli ultimi due capitoli per PC scontati fino al 70% su Amazon

In vista dell’avvicinamento all’annuale Black Friday Amazon comincia a proporre diverse offerte che possono risultare utili per chi sta già cominciando a pensare ai regali di Natale. Sono infatti numerosi i prodotti già in sconto che la piattaforma di shopping online propone, spaziando dai prodotti tecnologici ai videogiochi. Proprio per quanto riguarda questi ultimi sono già presenti alcune offerte interessanti, tra cui alcuni capitoli della popolare saga di Assassin’s Creed sviluppata da Ubisoft.

Gli ultimi due giochi della serie, Origins e Odyssey hanno riscosso un notevole successo tra critica e pubblico, riuscendo a evolvere il gameplay senza discostarsi troppo dai precedenti episodi, svecchiando una formula che stava risultando troppo stantia. Origins, ambientato nell’antico Egitto vi pone nei panni di Bayek di Siwa, un Medjay sempre pronto ad aiutare qualsiasi persona in difficoltà. Il titolo racconta la nascita della confraternita degli assassini e lo fa attraverso una storia ricca di colpi di scena e un mondo di gioco liberamente esplorabile e pieno di segreti da scoprire.

Assassin’s Creed Odyssey, racconta una vicenda antecedente a Origins, approfondendo alcuni elementi dell’universo narrativo del brand. Questa volta visitiamo l’antica Grecia in tutto il suo splendore impersonando uno tra Alexios e Kassandra, due fratelli spartani profondamente legati dal fato. La storia ci porta ad affrontare una terribile cospirazione all’interno di una guerra tra Atene e Sparta che potrebbe cambiare per sempre il destino del popolo greco. Entrambi i giochi si distinguono dai predecessori per l’introduzione di numerose meccaniche da gioco di ruolo, oltre che per un comparto esplorativo più immersivo e più vario. Sia Assassin’s Creed Odyssey sia Assassin’s Creed Origins sono scontati tra il 60% e il 70% in formato PC e in diverse edizioni.

L’ultima offerta inerente al brand che ci viene proposta riguarda il criticato e sottovalutato Assassin’s Creed III, in edizione Remastered + Assassin’s Creed Liberation e tutti i dlc. Il primo ci proietta in un’Inghilterra e un’America ottocentesche nei panni di due personaggi, Haytham Kenway e suo figlio anglo-mohawk Connor. in questo capitolo viene migliorato il sistema di salto e arrampicata. Viene inoltre introdotto un sistema di missioni navali che arricchisce l’esperienza. Il secondo si svolge a New Orleans e ci vedrà giocare come Aveline de Grandprè, un’assassina di origine Anglo-Africane. Assassin’s Creed III Remastered+ Liberetion è in offerta del 50% in formato PC.

Offerte sui titoli Assassin’s Creed

