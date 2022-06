Sembra ieri che il primo Assassin’s Creed debuttava su PS3 e Xbox 360 (e successivamente su PC). Eppure no. Sono infatti passati ben 15 anni dal primo contatto con l’avventura creata da Patrice Desilets e lanciata all’alba di una next gen che vedeva Ubisoft impegnata in un progetto originale e decisamente ambizioso. Ben 15 anni di attività per la serie, che nel corso degli anni si è evoluta tantissimo e ovviamente un anniversario del genere merita di essere fsteggiato in grande stile. Come? Con una speciale diretta!

Come annunciato da Ubisoft, infatti, per celebrare i 15 anni di attività di Assassin’s Creed, domani si terrà un live streaming incentrato sulla serie. Cosa verrà mostrato? Beh, tantissime cose. Si comincerà a guardare al futuro di Valhalla, si esploreranno poi i capitoli precedenti del franchise, si giocherà Origins su console a 60 frame al secondo (grazie all’aggiornamento next gen) e infine un piccolo teaser sui nuovi progetti intorno al brand, uno dei quali previsto per quest’anno.

Quale sarà la novità presentata? Difficile dirlo. Al momento Ubisoft non ha in programma di organizzare nessuno showcase a giugno, come già anticipato dal publisher e sviluppattore franco canadese nel corso dell’ultima settimana. Non è però escluso che i vari progetti non vengano mostrati nel corso dei prossimi mesi, magari proprio in eventi come questi.

Ubisoft will hold an Assassin's Creed celebration Livestream tomorrow at 9 AM PT. Might announce Assassin's Creed Rift or the rumored Basim game. https://t.co/uM7kLMYEOT pic.twitter.com/ruaXB9a14I — Okami Games (@Okami13_) June 13, 2022

Già da tempo si vocifera dell’esistenza di un Assassin’s Creed con uno stampo live service, come una piattaforma che verrà espansa per anni con DLC ed espansioni, un po’ come accade con Destiny e altri giochi. Ovviamente un annuncio nella giornata appare improbabile, ma il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio la diretta. Attenzione però anche a sorprese non collegate direttamente ai videogiochi, come un nuovo film o una serie TV, libri o fumetti. Il ventaglio di possibilità, insomma, è decisamente gigantesco. Tante le opzioni sul tavolo: quale si realizzerà?