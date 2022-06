Siamo entrati nel mese di giugno e questo significa solamente una cosa: tanti, tantissimi eventi estivi. Nonostante la cancellazione dell’E3 2022, sono già tantissime le conferenze e gli showcase organizzati da editori, sviluppatori e distributori che ci accompagneranno nei caldi mesi estivi. Se i nomi più importanti di questa industria hanno già annunciato i loro appuntamenti, all’appello manca Ubisoft, che però ci fa sapere che sì, qualcosa a livello di show verrà organizzato.

In una dichiarazione spedita ai colleghi di Axios, un rappresentante di Ubisoft ha dichiarato che al momento non c’è nessuna intenzione di organizzare uno showcase a giugno 2022. Nonostante ciò, l’intenzione del publisher e sviluppatore franco canadese è quella di organizzare comunque un evento nel corso dell’anno. Non sappiamo ancora se Yves Guillemot e soci abbiano intenzione di sfruttare magari luglio 2022 o direttamente il periodo della Gamescom (che si tiene a fine agosto), ma possiamo stare certi: qualcosa arriverà.

L’assenza dell’E3 2022 ha trasformato, come era prevedibile, una serie di appuntamenti fissi in tanti, piccoli spezzoni. Sony darà il via alla sua estate di annunci questa sera dalle ore 23:59 con un nuovo State of Play incentrato sui giochi di terze parti e realtà virtuale, mentre Bethesda e Xbox sveleranno tutte le loro novità il 12 giugno 2022, non rinunciando dunque alla classica conferenza da fiera di Los Angeles. Nel mezzo troviamo il Guerrilla Collective, i vari showcase di IGN e ovviamente il kick off della Summer Game Fest: trovate tutti gli orari delle conferenze estive a questo indirizzo.

Secondo alcuni rumor, Ubisoft al momento avrebbe in cantiere un nuovo Assassin’s Creed, molto più vicino ai live service rispetto ai classici giochi della serie. Non dobbiamo poi dimenticarci di Beyond Good & Evil 2, assente oramai da troppo tempo dalle scene. Non è inoltre escluso che tra Parigi e Montreal non si stia lavorando a una nuova IP, magari da presentare in pompa magna proprio durante il prossimo showcase della società.