Assassin's Creed, giocatori infuriati per pubblicità che appaiono mentre si gioca

Emergono segnalazioni sulla presunta introduzione di pubblicità a tutto schermo all'interno del gameplay di Assassin's Creed da parte di Ubisoft. Mentre la questione non è stata ancora ufficialmente confermata, diverse testimonianze su Reddit, iniziate dalla versione Xbox e successivamente riportate anche su PlayStation, sollevano preoccupazioni riguardo a questa presunta nuova strategia di marketing.

In un video pubblicato su Reddit, un giocatore di Assassin's Creed Odyssey mostra chiaramente come, durante una transizione dal gameplay alla mappa di gioco, compaia uno schermo intero di pubblicità. Questo particolare annuncio evidenzia sconti applicati alla serie, concentrando l'attenzione su Assassin's Creed Mirage.

A quanto risulta, la situazione ci sarebbe sia su Xbox che su PlayStation (e non escludiamo ci possa essere anche su PC). Dal canto nostro, lasciamo il beneficio del dubbio sul fatto che possa trattarsi anche di un bug risolvibile, poiché se così non fosse sarebbe davvero abbastanza fastidioso.

La reazione online è stata piuttosto critica. Questo genere di iniziative pubblicitarie nei giochi a pagamento, soprattutto su console, è spesso oggetto di controversie, con i giocatori che si aspettano un'esperienza di gioco priva di interruzioni pubblicitarie invasive, soprattutto se pagano ingenti somme di denaro per l'acquisto di un singolo prodotto.

Questo ricorda, in qualche modo, il caso precedente e criticato delle pubblicità a tutto schermo in Call of Duty: Modern Warfare 3 su Xbox, anche se in questo caso sembra essere una mossa orchestrata direttamente da Ubisoft.

Resta da capire se l'azienda chiarerà questo aspetto, offrendoci delle informazioni aggiuntive. Vi terremo informati.