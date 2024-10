Assassin's Creed Shadows, Amazon sta annullando gli ordini della Gold Edition

Amazon sta procedendo con la cancellazione della Gold Edition di Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo della popolare saga di Ubisoft che come ben sapete ha subito un rinvio dal 12 novembre 2024 al 14 febbraio 2025 per motivi legati alla "pulizia del codice" del gioco e quindi di una maggior ottimizzazione generale.

La Gold Edition, in particolare, comprendeva la possibilità di giocare in anticipo il gioco di ben tre giorni e possedere il Season Pass per le future espansioni. Le segnalazioni della cancellazione sono in tutto il web e nel nostro caso ci è stata fornita da un redattore della nostra testata.

Non sappiamo perché Amazon stia procedendo con le cancellazioni della sola Gold Edition, ma è probabile che Ubisoft stia adottando dei cambiamenti su alcune edizioni del gioco.

A ogni modo potete ancora preordinare la Limited Edition su Amazon, di conseguenza potete eventualmente decidere di acquistare un'altra edizione di Assassin's Creed Shadows.