Assassin's Creed Shadows: tutti i Kuji-Kiri per Naoe

All'interno di Assassin's Creed Shadows ci sono ben 22 Kuji-Kiri diversi da sbloccare con il personaggio di Naoe per poter ottenere un trofeo molto specifico (vi rimandiamo alla nostra guida ai trofei per tutti gli altri). I Kuji-Kiri altro non sono che degli eventi con quick time event da portare a termine in qualsiasi momento del gioco sparsi per tutto quanto il vasto Giappone presente all'interno dell'opera Ubisoft. Questi sono completabili unicamente dal personaggio di Naoe, mentre a Yasuke sono riservati eventi molto simili chiamati Kata.

Ecco la lista completa dei Kuji-Kiri presenti all'interno del gioco!

Regione di Izumi Settsu

Il primo si trova presso le alture di Kawachi Il secondo si trova sempre presso le Alture di Kawachi Il terzo si trova presso le colline di Katano Il quarto si trova presso le colline perdute, nelle immediate vicinanze del rifugio del giocatore Il quinto si trova presso il picco di Nakayama

Regione di Yamashiro

Il primo si trova presso il nido d'aquila Il secondo si trova presso l'altopiano di Genbu Il terzo si trova presso le colline dell'incontro

Regione di Omi

Il primo si trova presso la spiaggia di Takashima Il secondo si trova sul monte Himei ed ha la particolarità di essere particolarmente vicino a un boss di livello 40, motivo per cui è bene arrivare in questo punto soltanto dopo essersi ben allenati.

Regione di Iga

Il primo si trova nella vallata di Mibuno e viene ottenuto automaticamente dal giocatore proseguendo nella trama Il secondo si trova nella foresta di Nabari

Regione di Harima

Il primo si trova sulle pendici del monte Kasagata Anche il secondo si trova lungo le pendici del monte Kasagata

Regione di Yamato

Il primo si trova presso Uda Matsuyama Il secondo si trova presso Yoshino

Regione di Kii

Il primo si trova presso la cascata che possiamo trovare nella zona di Kumano Sanzan Il secondo si trova sulle spiagge di Sazae Oni

Regione di Tamba

Il primo si trova presso Kameyama Il secondo si trova presso la baia di Miyazu

Regione di Wakasa