Assassin's Creed Shadows: la Guida Completa

Il Giappone feudale di Assassin’s Creed Shadows è un mondo vasto e ricco di opportunità, ma anche pieno di pericoli. Che tu scelga di muoverti nell’ombra con Naoe, la kunoichi agile, o di affrontare i nemici a viso aperto con Yasuke, il potente samurai, questa guida completa ti aiuterà a padroneggiare le basi e a vivere un’esperienza più gratificante, racchiudendo consigli, suggerimenti e guide per trovare tutti i collezionabili.

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

Consigli utili per iniziare

Esplorazione metodica

Prima di avanzare in una nuova zona, è fondamentale rivelare tutti gli oggetti e gli obiettivi nelle vicinanze. Tenendo premuto il pulsante di mira, è possibile scansionare l'area: luci gialle indicano oggetti nascosti, mentre una luce blu segnala l’obiettivo principale. Questa tecnica è utile per individuare forzieri, pergamente mancanti e punti d’interesse senza perdere tempo.

Bilanciare missioni principali e secondarie

Concentrarsi esclusivamente sulla trama principale può rivelarsi un errore: i nemici diventeranno rapidamente troppo potenti se il livello del personaggio non è adeguato. Dedica, quindi, del tempo alle missioni secondarie e alle attività libere per guadagnare esperienza e mantenere un vantaggio sulla curva di difficoltà.

Ottimizzare l’equipaggiamento

Nuovi pezzi di equipaggiamento si trovano ovunque, dai forzieri alle ricompense di missione. Controlla regolarmente il menu per confrontare statistiche e rarità, equipaggiando sempre i pezzi più potenti. Potenziare gli oggetti preferiti nella Fucina è altrettanto importante per non restare indietro.

Colpisci alle spalle

Affrontare un samurai frontalmente è un errore fatale: questi guerrieri bloccano con facilità ogni attacco diretto. Per avere la meglio, è fondamentale aggirarli e colpirli lateralmente o alle spalle. Se costretti a un confronto frontale, un Kunai lanciato al volo può rivelarsi l’unica soluzione, poiché impossibile da parare.

L’arte dell’infiltrarsi

Tagliare le tende offre un ingresso silenzioso per Yasuke e Naoe, purché nessuno guardi nella direzione del taglio. A tal proposito, l’oscurità è un’alleata preziosa: spegnere lanterne e candele crea zone d’ombra perfette per muoversi indisturbati o tendere agguati. Un Kunai ben piazzato può spegnere una luce a distanza, attirando ignari nemici verso la loro fine. Nascondere i corpi è una regola d’oro per evitare allarmi, anche se a volte un cadavere lasciato in vista può trasformarsi in un’esca letale.

Risorse e saccheggio

Ogni nemico eliminato può nascondere risorse preziose, da razioni rigenerative a oggetti vendibili per Mon. Anche in piena furtività, è possibile saccheggiare corpi o contenitori restando al riparo, sfruttando l’ambiente per non farsi scoprire. Aiutare i civili in difficoltà lungo le strade può ripagare con indizi su luoghi segreti o ricompense immediate.

Gestione del rifugio

La Fucina è la prima struttura da costruire nel rifugio, permettendo di potenziare armi e armature fino al livello 20 e di smantellare equipaggiamento inutile. Espandere il rifugio con nuovi edifici sblocca bonus cruciali, mentre le stanze a tema aggiungono ulteriori vantaggi. Non trascurare gli animali: accarezzarli li aggiunge al rifugio come compagni, ma ogni variante di colore richiede di interagire con esemplari specifici.

Stagioni e ambiente

Le stagioni non sono solo uno sfondo: influenzano direttamente l’esplorazione. L’inverno copre il terreno di neve, lasciando impronte e trasformando l’acqua in ghiaccio. Cambiare stagione manualmente può essere utile per rigenerare gli Esploratori o facilitare missioni. Il Pathfinder guida attraverso terreni pericolosi, indicando percorsi sicuri su montagne o in aree sconosciute.

Abilità uniche

Naoe può illuminare brevemente l’oscurità con il suo Occhio di Falco, utile per individuare nemici o orientarsi. Inoltre, Yasuke e Naoe hanno accesso a zone diverse: alternarli è essenziale per scoprire ogni angolo del mondo di gioco.

Consigli sull'esplorazione

L'esplorazione non rappresenta solo un elemento accessorio, ma costituisce il cuore di Assassin's Creed Shadows. Le zone illustrate sulla mappa indicano luoghi d'interesse ancora da scoprire, spesso nascondendo armature e armi di valore inestimabile all'interno di castelli, kofun e altre location simili.

Sfruttare l'ambiente

Il rampino di Naoe rappresenta uno strumento versatile per l'esplorazione, consentendo di raggiungere quasi qualsiasi tetto anche da distanze considerevoli. Prestare attenzione al prompt del pulsante durante le sessioni di gioco può fare la differenza tra una fuga riuscita e una cattura.

Mappa e punti di interesse

I diamanti rossi sulla mappa segnalano aree sorvegliate sotto pattuglia che, nonostante possano sembrare di scarso valore, nascondono sempre almeno un forziere, potenzialmente Leggendario e ricco di equipaggiamento prezioso.

L'esplorazione non dovrebbe limitarsi alla terraferma: alcune fonti d'acqua, come stagni e laghetti, celano forzieri sommersi pronti per essere saccheggiati.

I punti panoramici nei Castelli non servono solo per ammirare il paesaggio, ma estendono notevolmente il raggio della modalità Osservazione di Naoe, permettendo di individuare bottino e obiettivi a distanze maggiori. Raggiungere un punto panoramico dovrebbe essere la prima priorità quando ci si infiltra in un Castello, per mappare efficacemente l'area e localizzare tesori e la Samurai Daisho.

I segreti delle tombe

Nei Kofun, accendere candele aiuta a tracciare il percorso già esplorato, evitando di perdersi tra cunicoli e trappole. Se una tomba sembra impossibile da completare, è meglio tornare più tardi con le giuste abilità o oggetti: il bottino nascosto vale sempre lo sforzo.

Gestire informazioni e risorse con saggezza

Le conversazioni ambientali, segnalate da icone "..." sopra la testa degli NPC, possono fornire preziose informazioni su Vedette, voci di mercanti, attività o posizioni di forzieri leggendari nella Provincia. Tuttavia, è cruciale parteciparvi solo quando i slot degli Scout non sono tutti occupati o quando non sono state trovate tutte le altre risorse, poiché in caso contrario Naoe/Yasuke rifiuterà automaticamente qualsiasi ricompensa, rendendo l'interazione inutile.

Infine, se hai esaurito le Vedette per la stagione, controlla la bussola nell'angolo in alto a destra della mappa. Quando la freccia punta a sud, tenere premuto il tasto destro sul D-Pad consente di "cambiare stagione" e ripristinare le Vedette, un dettaglio fondamentale per massimizzare l'efficienza dell'esplorazione.

Consigli sullo stealth

Gestione dei Kunai

I Kunai sono strumenti versatili, ma non infiniti. Dopo averli utilizzati, raccoglili dai corpi dei nemici per riutilizzarli. Risparmiarli ti garantirà sempre un'opzione letale a distanza quando serve.

Saccheggio senza esporsi

Se sei ben nascosto in un cespuglio o in un punto sicuro, non è necessario uscire allo scoperto per raccogliere oggetti o aprire forzieri. Se il bottino è abbastanza vicino, potrai prenderlo rimanendo completamente invisibile.

Strategie per nemici multipli

Se due guardie sono troppo vicine per eliminarle entrambe in silenzio, prova a stordirne una con un Kunai. L’altra si avvicinerà per investigare, dandoti la possibilità di assassinarla prima che possa dare l’allarme.

Nascondi i corpi (o usali come esche)

Evita allarmi : trascina i cadaveri nell’ombra o nella vegetazione per non farli scoprire.

Provoca il caos: a volte, lasciare un corpo in vista o uccidere un nemico con un Kunai in piena luce può disperdere le guardie, rendendole più vulnerabili a un attacco furtivo.

Il contorno bianco di Naoe

Quando Naoe è circondata da un alone bianco, è completamente invisibile al nemico. Nonostante ciò, se una guardia si avvicina troppo, potrebbe comunque individuarla. Mantieni le distanze e sfrutta l’oscurità per muoverti in totale sicurezza.