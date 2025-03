Assassin's Creed Shadows: tutti i tumuli

All'interno di questo articolo vedremo dove si trovano tutti i tumuli di Assassin's Creed Shadows, ovvero i kofun che tanto sono importanti per il giocatore in quanto permettono di mettere la mani su equipaggiamenti molto rari e su potenziamenti particolarmente intriganti. Alcuni tumuli possono essere completati solo da Naoe mentre altri possono essere completati anche da Yasuke; questo perché per alcuni è necessario avere accesso al rampino.

Ecco la lista completa di tutti i tumuli divisi per regione; ricordatevi che questi sono necessari per ottenere uno dei trofei strumentali per il trofeo di platino (qui la nostra guida ai trofei)

Regione di Izumi Settsu

Qui sono presenti 2 tumuli:

Il tumulo numero 1 si trova lungo la costa di Izumi e può essere completato soltanto da Naoe in quanto è necessario il rampino Il tumulo numero 2 è completabile soltanto da Yasuke, si trova nelle pianure di Yawata ed è accessibile soltanto dopo aver aperto l'entrata utilizzando dei vasi esplosivi

Regione di Yamashiro

Il tumulo presente a Yamashiro si trova nella zona del nido d'acquila ed è completabile soltanto da Naoe

Regione di Omi

Il tumulo di Omi si trova presso le colline di Suzuka e si può completare soltanto nei panni di Yasuke

Regione di Harima

Il tumulo di Harima si trova nei campi arsi di Kanki e si può accedere soltanto nei panni di Yasuke, dopo aver fatto esplodere una parete con un vaso esplosivo.

Regione di Yamato

La regione di Yamato presenta 2 diversi tumuli:

Il primo è il tumulo che si trova a Koriyama, accessibile soltanto da Yasuke Il secondo tumulo invece si trova presso il bacino roccioso di Asuka e si può completare soltanto nei panni di Naoe

Regione di Wakasa

Il tumulo di Wakasa si trova poco lontano dal monte uchinakao e si può completare soltanto nei panni di Naoe

Regione di Kii

Il tumulo di Kii si trova nella zona di Kumano Sanzan, nella parte sud-orientale della regione e si può completare soltanto nei panni di Yasuke!

Regione di Tamba

La regione di Tamba ha un solo tumulo che si trova su di una collina a Chasuriyama; esso è completabile soltanto da Naoe!