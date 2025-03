Assassin's Creed Shadows: migliori alleati e come sbloccarli

In Assassin's Creed Shadows l'unione fa la forza e questo lo si vede fino da uno dei primissimi momenti di gioco, nel quale scopriamo che possiamo giocare tanto nei panni di Naoe che di Yasuke. Per completare alcune delle missioni più complicate di Assassin's Creed Shadows quello che si può fare è chiedere aiuto a uno dei tanti alleati che si incontrano durante il corso della propria avventura, a patto chiaramente di averli sbloccati. In questi vita vediamo quali sono i migliori alleati di Assassin's Creed Shadows e come sbloccarli per poterli chiamare secondo necessità!

Assassin's Creed Shadows: tutti gli alleati

Per reclutare un alleato all'interno della propria alleanza è semplicemente necessario scegliere le giuste voci di conversazione quando ci si interagisce durante il corso della trama o di una missione secondaria. Le scelte da eseguire non sono particolarmente complicate, in quanto Ubisoft le segnala con tanto di simbolino per indicare che porterà alla formazione di un'alleanza; la parte difficile, solitamente, è arrivare al punto in cui si possono effettuare questi dialoghi.

Come sbloccare Yaya

Durante il corso della missione secondaria "Heads Will Roll" scegliemo di allearci con Yaya per risparmiare i soldati. Durante la successiva missione, The Stray Dogs", scegliamo di perdonare il ladro; a fine missione suggeriamo a Yaya di perdonare Tetsuo per quello che ha fatto e chiediamole di allearsi con noi in maniera stabile!

Come sbloccare Gennojo

Durante la missione secondaria "Honor Among Thieves", dopo aver consegnato il rotolo a Gennoji rispondiamogli che siamo con loi. Alla fine della missione secondaria "The Godless Harvest" aduliamo Gennoji dicendogli che siamo una buona squadra insieme per farlo alleare con noi in maniera stabile.

Come sbloccare Katsuhime

Salviamo Katsuhime durante la missione "The Diary Of Lady Rokkaku" e chiediamole direttamente di allears a noi durante i dialoghi finali della missione secondaria.

Come sbloccare Yagoro

Per sbloccare Yagoro dobbiamo sconfiggerlo in un duello durante il corso della missione secondaria "A Blade In The Dark"; successivamente potremmo chiedergli di unirsi alla nostra alleanza.

Attenzione: Yagoro si può alleare con il protagonista soltanto dopo che il giocatore avrà eliminato tutti i membri dello Shinbakufu, arrivando quindi alle fasi finali del gioco.

Come sbloccare Ibuki

Durante il corso della missione "Ambush Interrupted", parlando con Ibuki scegliamo la voce "Io sono cambiato" e cerchiamo di tenere in vita almeno 5 abitanti del villaggio. Durante la missione secondaria "Homecoming" scegliamo la voce "Combatti con noi, Kyobei" e facciamo sopravvivere Kyobei alla battaglia contro Nakatomi. Alla fine della missione selezioniamo la voce "non devi per forza essere da solo" per far unire Ibuki all'alleanza!

Come sbloccare Oni-yuri

Durante il corso della seconda missione secondaria legata alla figura di Oni-yuri, "Sweet Revenge", scegliamo la voce "Te lo mostro" dopo aver affrontato il pirata per chiedere a Oni-yuri di unirsi all'alleanza.

Assassin's Creed Shadows: chi è il migliore alleato

Assassin's Creed Shadows permette al giocatore di farsi aiutare da ben 6 alleati diversi durante il corso di qualsiasi scontro. Tutti gli alleati presenti all'interno del gioco si possono potenziare due volte, passando dal rango "novizio" prima a "iniziato" e poi a "veterano", sbloccando di volta in volta ulteriori abilità.

Questi potenziamenti si possono sbloccare pagando il giusto quantitativo risorse all'interno del Kakurega o del dojo all'interno del proprio rifugio.

Dato che Yasuke e Naoe hanno due stili di gioco profondamente differenti è impossibile cercare un alleato che riesca a risultare ugualmente utile in ognuno dei due casi. Possiamo riassumere gli abbinamenti nella seguente maniera:

Alleato migliore per Naoe: Gennojo e Yagoro

Gennojo e Yagoro Alleato migliore per Yasuke: Ibuki o Katsuhime