Succede molto spesso che alcuni giocatori decidano di portare a termine più volte lo stesso gioco, ma lo streamer Hayete Bahadori con i giochi di Assassin’s Creed ha davvero esagerato. Come riportato online, infatti, il ragazzo ha passato un ammontare folle di mesi e ore per portare a termine tutti e 12 i giochi principali della serie. Un’impresa di cui onestamente fatichiamo a trovare il senso.

Andiamo con ordine: Hayete Bahadori si è posto un obiettivo decisamente interessante, ovvero quello di portare a termine tutti i titoli principali della saga di Assassin’s Creed. Fin qui nulla di male. Il problema è arrivato quando ha deciso in che modo terminare i vari capitoli del franchise, che hanno debuttato dal 2017 a oggi. Essendo uno streamer, probabilmente il solo completamento al 100% non era sufficiente e così ha deciso di portarli a termine tutti e 12, alla difficoltà massima e senza prendere danno. L’impresa è terminata ad aprile 2022, quando ha concluso l’ultimo capitolo della serie, ovvero Valhalla.

Ora è tempo dei numeri. Quando ha impiegato Hayete Bahadori per realizzare questo folle progetto? Secondo The Gamer, sono bastate circa 1.000 ore e ben 9 mesi di tempo, un quantitativo di giornate tutto sommato accettabili. Lo streamer ha cominciato a settembre con Assassin’s Creed 2 e successivamente è andato avanti fino ad aprile. Ovviamente in questo suo progetto ha lasciato da parte alcuni spin-off come la trilogia Chronicles. Le run sono state portate a termine senza utilizzare glitch, ma adottando alcune tecniche molto famoe tra i vari speed runner.

Dopo aver giocato così tanto, inutile dire che Hayete Bahadori si è fatto un’idea ben precisa dei giochi di casa Ubisoft. Secondo il suo parere, odyssey, Unity e Revelations sono i capitoli che si possono rigiocare più facilmente. Ezio Auditore da Firenze è il miglior protagonista, mentre Unity offre la miglior esperienza stealh. Inutile dire che siamo obbligati a concordare con lui: d’altronde, dopo questa impresa, Bahadori è diventato probabilmente il più grande espero di Assassin’s Creed del mondo.