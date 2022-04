Sono ormai passati diversi mesi dal lancio del tanto chiacchierato Elden Ring, e sulla più recente opera FromSoftware ne abbiamo sentite e viste di tutti i colori. Tra mod varie realizzate dalla community PC, fino ai tantissimi record speedrun, non passa un giorno senza tornare ad investigare sulle diverse novità che accadono all’interno dell’interregno creato da From in collaborazione con George R.R. Martin.

Elden Ring

C’è chi, però, ha voluto andare ben oltre le solite speedrun e ha deciso di affrontare, e terminare, tutta l’esperienza proposta da Elden Ring con un carico di peso eccessivamente elevato e senza saltare o schivare. Una missione davvero complessa, soprattutto se si pensa come FromSoftware, anche in questa sua nuova opera, non ci è andata leggera nella realizzazione degli scontri con nemici e temibili boss.

Il tutto è stato portato avanti dal noto youtuber conosciuto sul web come ‘Iron Pineapple’, il quale ha documentato la sua missione in un video pubblicato da poco. Questo devastante status di malus non ha permesso al giocatore in questione di utilizzare alcune delle funzioni fondamentali per rendere la vita all’interno dell’interregno decisamente più facile, come per esempio la possibilità cavalcare in groppa a Torrente.

Il video testimonia come questo youtuber sia effettivamente riuscito in questa sua missione, dando agli appassionati della sfida in questi giochi un nuovo modo per mettersi alla prova.