Assassin’s Creed Valhalla: ecco una completa analisi del trailer di Ubisoft

Ubisoft ha finalmente svelato Assassin’s Creed Valhalla. Abbiamo potuto scoprire le piattaforme di riferimento, i primi dettagli del gameplay e della trama e, sopratutto, abbiamo potuto vedere uno splendido primo trailer. Ne abbiamo già parlato brevemente, ma ora possiamo analizzarlo ancora più in profondità grazie a un secondo filmato condiviso da Ubisoft. La società francese ha infatti realizzato un commentario condotto da Youssef Maguid, di Ubisoft News, e con la collaborazione di Ashraf Ismail e Darby McDevitt, rispettivamente Creative Director e Narrative Director.

Il filmato è abbastanza lungo e si focalizza su molteplici dettaglio. In apertura, ad esempio, si parla dell’insediamento vichingo localizzato in Norvegia. Viene ancora una volta confermato che gli insediamenti hanno un ruolo importante in Assassin’s Creed Valhalla: l’idea di crearsi una casa e dare una terra al proprio clan saranno al centro del gameplay ma anche della trama.

Possiamo infatti vedere qualche scena dopo che i Vichinghi protagonisti non vogliono solo razziare, ma anche creare una comunità e insediarsi. Possiamo vedere un villaggio in costruzione nelle verdi terre dell’Inghilterra, che contrastano con l’innevata terra natia dei protagonisti del gioco. Viene spiegato inoltre che, storicamente, molti vichinghi erano coltivatori e stabilivano comunità e cercano di integrarsi con i luoghi che raggiungevano.

Si parla anche delle navi vichinghe, che all’epoca erano uno strumento perfetto per esplorare le terre anche tramite i fiumi, in quanto erano rapide e perfette per raggiungere un luogo, razziare e fuggire rapidamente, portando con sé truppe e bottino. Viene inoltre spiegato che nella battaglia ci saranno dei leader, nemici più forti che organizzano le truppe nemiche.

Eivor, viene inoltre spiegato, incontrerà degli Assassini: il protagonista (o la protagonista, ricordiamo che potrà essere anche una donna) non farà inizialmente parte della Setta ma a un certo punto riceverà la Lama Nascosta, elemento fondamentale della saga. Purtroppo non hanno potuto spiegare altro, per non fare spoiler. Ovviamente c’è ancora molto altro da scoprire, ma ci vorrà del tempo prima di ricevere nuove informazioni a riguardo.