Assassin’s Creed Valhalla è crossgen: ecco i dettagli su trama e gameplay

Assassin’s Creed Valhalla si è finalmente mostrato. Abbiamo visto il trailer in CGI e ora possiamo scoprire anche nuove informazioni ufficiali sull’uscita e sulel console di riferimento, senza dimenticare trama e dettagli di gameplay. Prima di tutto, è confermato che si tratta di un gioco cross-gen e sarà quindi disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia. Sarà anche parte dell’abbonamento UPlay+.

Assassin’s Creed Valhalla ci mette nei panni di Eivor, un “fiero razziatore vichingo cresciuto con storie di battaglia e gloria”. Eivor, che può essere sia un uomo che una donna, guida un gruppo di norreni che si spostano dalla Norvegia verso l’Inghilterra, dove i giocatori dovranno dare un futuro al proprio clan, con anche un nuovo sistema di combattimento che includerà le doppie armi.

Il giocatore potrà guidare degli assalti per ottenere risorse e costruire ed espandere un proprio insediamento, così da ottenere potere e influenza sul territorio. Ci saranno molto elementi di personalizzazione estetica, tra pettinatura, tatuaggi, colori di guerra ed equipaggiamento. Assassin’s Creed Valhalla ci chiederà di porre attenzione a ogni dettaglio, tra allenza politiche, battaglie, dialoghi e potenziamenti, per fare in modo che il nostro clan sopravviva.

Per ora non si conoscono i miglioramenti delle versioni di nuova generazione: probabilmente la presenza dell’SSD renderà i caricamenti in-game più rapidi, ma per ora non sappiamo molto altro. La versione PC sarà rilasciato, oltre che tramite l’Ubisoft Store, anche su Epic Games Store. Il gioco sarà disponibile, come detto, tramite l’abbonamento Uplay+, anche su Google Stadia. Il direttori creativo del gioco, Ashraf Ismail, ha affermato che di “non vedere l’ora che i giocatori possano possano provare l’incredibile avventura vichinga che li attende.”

