Assassin’s Creed Valhalla: ecco il primo trailer del nuovo gioco di Ubisoft

Nella giornata di ieri abbiamo finalmente scoperto ufficialmente, dopo una lunga diretta Twitch, Assassin’s Creed Valhalla, nuovo capitolo della saga di Ubisoft. Per ora, sappiamo che la società francese ha scelto di ambientare il gioco nell’epoca vichinga, ma oltre al nome e a un (bellissimo) artwork non abbiamo potuto vedere altro. Per fortuna, l’attesa non è stata lunga e gli sviluppatori hanno rilasciato il primo trailer.

Nel filmato possiamo vedere quello che presumibilmente sarà il protagonista del gioco che si prepara alla guerra d’invasione. Vediamo le navi vichinghe solcare il mare e invadere la Britannia. Vengono descritti come dei barbari, ma fin da subito il protagonista viene mostrato come un brav’uomo, visto che evita di attaccare civili. Possiamo vedere uno scontro tra i vichinghi e gli inglesi, che culmina con un duello tra il protagonista e un nemico corazzato che, infine, viene abbattuto con la lama celata.

Possiamo affermare che una delle armi principali del gioco sarà l’ascia, presente sia nella cover che in mano al protagonista nel filmato. Purtroppo, trattandosi di un video in CGI, non possiamo affermare molto altro. Il video si conclude con il periodo di uscita, uno scontato fine 2020. Infine, possiamo vedere che il gioco è confermato per Xbox Series X, mentre non ci sono riferimenti a PS5: pare altamente improbabile che il gioco non esca sulla console Sony (anzi, diciamo pure impossibile) ma per non ci sono altre informazioni.

Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato? Il trailer di Assassin’s Creed Valhalla vi ha convinto?