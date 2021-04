Assassin’s Creed Valhalla: differenza di panorama a distanza di secoli

Uno dei giochi che più ha stupito lo scorso anno è sicuramente Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo del famoso franchise targato Ubisoft. Il titolo seguirà le orme di Eivor, vichingo (o vichinga) che si recherà nelle terre d’Inghilterra del IX secolo D.C. Abbiamo visto che, come ogni open world che si rispetti, anche questo episodio sia ricco di Easter Egg di ogni tipo, alcuni di questi ancora non risolti come le misteriose rune di Odino.

Insomma, Assassin’s Creed Valhalla sembra avere ancora molto da raccontare, ma in questi giorni due curiose foto avrebbero fatto impazzire il web, soprattutto il Reddit dedicato. Parliamoci chiaro, se non avete giocato al titolo e volete buttarvi in questa incredibile avventura vi invitiamo a chiudere questa notizia per evitare possibili spoiler. L’utente u/IcyAslak avrebbe pubblicato due screenshot stupendi testimoniando come il panorama di gioco cambia in base al secolo.

Come ben sapranno i fan che hanno potuto finire il titolo, durante la campagna principale giocheremo in due diversi secoli distinti, il IX, già citato in precedenza, ed il XXI, precisamente nel 2012. Le due foto postate dal ragazzo fanno notare come il panorama sia cambiato a distanza di centinaia di anni. Le montagne hanno subito un processo di erosione nel corso del tempo ed il livello dell’acqua sembra essere aumentato notevolmente. Notiamo bene anche la presenza di insediamenti in età moderna, completamente assente nell’immagine relativa al passato.

Queste piccole particolarità sembrano essere state apprezzate da molti appassionati della saga e di questo titolo, testimoniando il duro lavoro svolto da Ubisoft. Assassin’s Creed Valhalla risulta essere un gioco davvero eccezionale nonostante certi momenti alquanto tediosi che potrebbero compromettere l’intera opera. Detto ciò, se non avete avuto ancora l’occasione di recuperarlo, vi invitiamo a farlo.