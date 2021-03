Assassin’s Creed Valhalla: nel secondo DLC tornerà una vecchia città?

Se c’è una cosa che incuriosisce i fan della saga di Assassin’s Creed sono le ambientazioni storiche che vengono proposte gioco dopo gioco. A dir la verità, da quando Origins ha dato il via alla nuova era del brand, Ubisoft ha ben pensato di espandere sempre più le ambientazioni dei titoli principali tramite diversi DLC. Assassin’s Creed Valhalla non è escluso da questo meccanismo, e dopo che Eivor raggiungerà le terre irlandesi con il primo DLC, la seconda espansione dovrebbe portarlo in tutt’altre lande.

Stando ad un recente rumor apparso in rete, dopo il primo DLC L’Ira dei Druidi in arrivo il prossimo 29 aprile, gli appassionati di Assassin’s Creed Valhalla dovrebbero aspettarsi di partire per ulteriori nuove avventure. Un secondo DLC, infatti, sembra essere nei piani di Ubisoft e con esso potrebbe arrivare una nuova ambientazione già vista nel passato di questa serie: ovvero Parigi, la capitale della Francia già protagonista in Assassin’s Creed Unity.

A svelarci questo possibile futuro per la saga Ubisoft sono alcuni file di gioco scovati online nelle ore precedenti. Tra questi è possibile trovare diversi obbiettivi e trofei che andrebbero a “spoilerare” un ritorno nella capitale francese nel non ancora annunciato DLC Assedio a Parigi. Oltre all’ambientazione, i file di gioco svelano la presenza di un falcione come nuova arma all’interno del primo DLC irlandese e una nuova abilità chiamata “Plague of Rats” che sarà aggiunta nel secondo DLC parigino.

⚠️ SPOILERS ⚠️ En fouillant dans les fichiers de #ACValhalla j'ai trouvé les succès/trophées des deux DLC ! D'autres infos sont à venir 👀 pic.twitter.com/KKOh6UWtYz — j0nathan⚡ (@xj0nathan) March 24, 2021

Attualmente il tutto non è ancora stato annunciato da Ubisoft, che si è limitata a porre le attenzioni solamente sul primo DLC di Assassin’s Creed Valhalla in uscita il prossimo 29 aprile. Per quanto riguarda il DLC ambientato a Parigi, non ci resta che attendere un prossimo appuntamento comunicativo targato Ubi, mentre i rumor già parlano di un uscita che punta verso il periodo estivo del 2021.